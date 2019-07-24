Tele2 планирует увеличить скорость передачи данных с Европой

По словам Ове Анта, руководителя работающего с крупными предприятиями отдела продаж Tele2, мощность цифровых каналов для государства также важна, как хорошие шоссейные дороги и линии электропередач.

”Вместе с производителем телекоммуникационного оборудования ADVA мы успешно протестировали новую технологию, которая позволяет при необходимости увеличить в три раза объём трафика на всём протяжении магистрали передачи данных Baltic Highway, которая уже сейчас обеспечивает гигантскую скорость 9,6 терабита в секунду. На небольших отрезках пропускную способность можно увеличить даже в шесть раз”, — сказал Ант.

”Baltic Highway сейчас является самым важным прямым соединением передачи данных из Эстонии в Центральную Европу, а её крупные клиенты — это глобальные интернет-предприятия и телекоммуникационные фирмы. Потребность в передаче больших объёмов данных значительно растёт с каждым годом, и сегодня пропускная способность Baltic Highway используется уже на 75 процентов”, — сказал Ант.

По словам Ове Анта, увеличение пропускной способности магистрали передачи данных Baltic Highway открывает Эстонии новые бизнес-возможности как в плане привлечения в страну предприятий, которым требуются большие объемы данных, так и в плане строительства мощных центров данных. ”При использовании новых сетевых соединений магистраль передачи данных Baltic Highway позволит передавать например один терабайт информации на расстояние в 3000 километров за 0,1 секунды”, — добавил Ант.