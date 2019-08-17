Tele2 начинает предлагать облачную услугу
Мобильный оператор Tele2 с пятницы предлагает услугу резервного копирования данных на облако для фото и видео, хранящихся на смарт-устройствах.
Мобильный оператор Tele2 с пятницы предлагает услугу резервного копирования данных на облако для фото и видео, хранящихся на смарт-устройствах.
Тем самым предприятие конкурирует с крупнейшими мировыми поставщиками облачных услуг, предлагая за два евро в месяц услугу без каких-либо ограничений по объёму, сообщается в пресс-релизе компании.
Директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин сказала, что для владельца телефона резервное копирование фото и видео на облако — одна из важнейших услуг, и спрос на неё постоянно растёт.
”Для того, чтобы запечатлеть важные события и эмоции, даже если делать это исключительно экономно, рано или поздно объёма памяти одного только телефона окажется недостаточно. Эту проблему решает безопасная облачная услуга, которая позволяет разместить всё на облаке, откуда ничто не может пропасть — даже если телефон сломается или будет утерян”, — сказала Эстрин.
”Сейчас в Эстонии нет ни одного предложения облачной услуги по разумной цене без ограничения объёма. Обычно стоимость облачной услуги зависит от общего объёма хранящихся файлов. Таким образом, стоимость хранения сравнительно большого объёма данных, например, на iCloud, Dropbox или Google Drive, составляет 10-20 евро в месяц, но может достигать и 300 евро. Представляемая при посредничестве Tele2 облачная услуга без всяких ограничений по объёму стоит два евро в месяц и, очевидно, будет, по крайней мере в Эстонии, составлять конкуренцию крупным мировым поставщикам услуг”, — сказала Эстрин и добавила, что пространство, предоставляемое на облаке за два евро, можно делить с другими членами семьи. Кроме того, с услугой можно без всякого риска знакомиться в течение пробного периода, который составляет 60 дней.
В неограниченное по объёму облачное хранилище, доступное как посредством мобильных приложений для iOS и Android, так и браузеров, можно загрузить файлы с фото и видео, и там ими манипулировать. В случае отказа от услуги, данные будут храниться на облаке ещё шесть месяцев.
”Предлагаемая Tele2 облачная услуга не имеет ограничений по объёму, однако мы призываем всех клиентов думать о том, какой экологический след они оставляют, и оставаться в пределах разумного, снимая то, что происходит вокруг”, — напомнила Эстрин.
Предоставляемую при посредничестве Tele2 облачную услугу с неограниченным объёмом предлагает шведское предприятие Kiliaro. Клиенты Tele2 могут связать облачную услугу со своим мобильным счётом.
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