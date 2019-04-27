Tele2: краж мобильных телефонов стало значительно меньше

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, большинство страховых случаев — 64 процента — были связаны с разбитыми экранами. ”Если в прежние годы одной из основных причин причинения ущерба было повреждение водой, то в прошлом году такие случаи составили всего шесть процентов. Поскольку большинство новых телефонов водонепроницаемые, такие повреждения постепенно перестают быть проблемой”, — сказала Селиов.

”Страховая статистика свидетельствует о том, что значительно сократилось также количество случаев телефонных краж, которые в прошлом году составили лишь один процент всех случаев ущерба. Всего два-три года назад таких случаев было значительно больше. Профессиональные воры даже охотились на определенные дорогие модели телефонов, но, кажется, жизнь этих нечистых на руку людей стала труднее, и сбывать краденое добро стало сложнее”, — пояснила Селиов.