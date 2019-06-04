Tele2 и Bite будут совместно использовать сети связи в Латвии и Литве

Согласно договору, в обеих странах радиосети и передающие сети операторов будут объединены. Цель этого сотрудничества – расширить зону охвата имеющихся сетей, и в тоже время сократить сетевые расходы и расходы энергии. Партнерство даёт возможность совместно построить сеть 5G в более короткие сроки при значительно меньших затратах, чем это могли бы сделать операторы по отдельности.

«До сих пор для Tele2 распределение сетей связи представляло собой очень успешную модель. В Швеции мы используем совместно всю свою инфраструктуру, что позволяет нам развивать сеть мирового уровня при значительно меньших затратах. К тому же это позволяет Tele2 быть самым энергоэкономичным оператором в стране», – сказал президент и исполнительный директор Tele2 Group Андерс Нилссон.

В правление и совет совместного проекта Tele2 и Bite будут назначены представители обоих предприятий.

Оба предприятия получат в совместном проекте долю равную 50 процентам. Объединение сетей начнётся в 2021 году, и к кону 2023 года Tele2 и Bite будут вместе использовать в Латвии и Литве всю радиосеть, за исключением решений, специально построенных для удовлетворения потребностей конкретных клиентов. Во всех остальных аспектах предприятия продолжат действовать как конкуренты. Заключение договора не окажет прямого влияния на сети связи Tele2 Eesti.