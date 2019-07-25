Tele2 будет блокировать звонки в адрес сомнительной телепередачи

”Последнее время к нам многократно обращались обеспокоенные клиенты, которые звонили в адрес телепередачи и в результате лишились несколько десятков, а то и сотен евро. Мы решили защитить наших клиентов от услуги, не вызывающей доверия, и прекратить договор с производителем телепередачи, — сообщила директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин и добавила, что звонки из сети Tele2 на номер сомнительной передачи будут блокироваться начиная с 26 августа. — Мы настоятельно рекомендуем всем нашим клиентам не звонить в адрес телепередачи и объяснить своим детям, что звонки на ее номер — платные”.

Инес Эстрин рассказала также, что Tele2 получил много сообщений о непомерно больших счетах за телефон из-за звонков на номер передачи. ”Примечательно, что довольно часто такие звонки делали дети. Они угадывали ответ и неоднократно пытались пробиться на линию”, — отметила директор по маркетингу Tele2.

”Уже в ближайшее время мы свяжемся с клиентами Tele2, которые часто звонили на этот номер в июле”, — подчеркнула Эстрин. Кстати, добавила она, все остальные разочаровавшиеся в телепередаче могут также смело обращаться в Tele2.

Производитель игровой телепередачи ”Mängi ja võida” — Ludolink OÜ. Передача идет по телеканалам Kanal 2, Kanal 12, Kanal 11 и предлагает зрителям делать звонки с целью возможного денежного выигрыша. Стоимость одного такого звонка — в том числе принятого автоответчиком, когда позвонивший не смог попасть в эфир, — равна 1,50 евро.