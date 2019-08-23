Технопарк в Раэ расширят на 1000 квадратных метров

Представитель производителя тягачей Volvo Trucks в Эстонии Volvo Estonia расширит свою расположенную в Раэском Технопарке мастерскую примерно на 1000 квадратных метров. Строительные работы на сумму около 1,4 миллионов евро произведет Mapri Ehitus. Объект будет построен весной 2020 года.

Тармо Роос, исполнительный руководитель Mapri Ehitus: «Мы расширим построенный в скандинавском стиле существующий центр более чем на треть. Вокруг здания мы соорудим дороги и площадки общей площадью около 6000 квадратных метров. Как Volvo зарекомендовал себя среди коммерческих и грузовых автомобилей как безопасное и качественное транспортное средство, так и мы исходим при исполнении строительного договора из тех же показателей».

Ханнес Рейнвальд, менеджер по послепродажному обслуживанию Volvo Estonia сказал, что в ходе предстоящего расширения мастерской дополнительно к уже существующим пяти линиям обслуживания грузовиков добавится еще четыре. Линия обслуживания будет оборудована современным, поднимающим с уровня пола подъемником. Кроме того, появится покрасочная камера с зоной подготовки и будет установлен станок для вытяжки кузова.

Помещение для кузовных работ будет обслуживать мостовой кран с длиной пролета 7 метров и грузоподъемностью 3,2 тонны. В помещении для ремонтных работ будет установлен подъемник BLITZ для подъема тягачей. Также в помещении для ремонтных работ будет установлен мостовой кран с длиной пролета 15 метров и грузоподъемностью 3,2 тонны. В покрасочной мастерской будет установлена покрасочная камера Spanes.