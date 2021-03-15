15.03.2021, 22:02
Технологии будущего: эстонское предприятие построит в Ласнамяэ завод за 20 млн
Компания Elcogen подписала договор с Mainor Ülemiste договор на расширение своего производства в таллиннском бизнес-парке Ülemiste City в 50 раз.
Компания Elcogen подписала договор с Mainor Ülemiste договор на расширение своего производства в таллиннском бизнес-парке Ülemiste City в 50 раз.
Производственное здание площадью 10 000 м2 начнут строить летом 2021 года. Стройка продлится 12 месяцев и обойдется в 6,3 млн евро. Общая сумма инвестиций Elcogen в новую производственную единицу составит примерно 20 млн евро.
"Цель Elcogen — стать ведущим в мире производителем твердооксидных топливных элементов. Новый завод — важный шаг этом направлении", — сказал руководитель Elcogen Энн Ыунпуу.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как открыть автомобиль за 30 секунд без ключа?
Как Татьяна Тарасова выглядела в молодости. Редкие кадры
Умирающий от COVID мужчина шокировал родных последними словами
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая