Технологический гигант Huawei открывает фирму в Эстонии

Сегодня утром технологический гигант Huawei сообщил о том, что в ближайшие недели откроет в Эстонии фирму Huawei Technologies Eesti OÜ.
Сейчас офис Huawei в Эстонии находится в бизнес-центра на Таммсааре теэ и насчитывает около десяти работников, которые занимаются продажами и маркетингом. Большинство из них находятся на зарплате литовской фирмы по аренде рабочей силы Biuro. Вся экономическая деятельность ведется через зарегистрированное в Финляндии предприятие Huawei Technologies (Finland) Oy Ltd.
Примечательно, что Министерство экономики и коммуникаций как раз готовит постановление, которое позволяет забраковать используемые в 5G и других сетях связи устройства, не получившие одобрения ведомств по безопасности, что ставит китайский Huawei в довольно пикантное положение.
Коммерческий руководитель эстонского филиала Алар Хейкла при этом оптимистичен. ”Масштабная дискуссия на тему технологии 5G и открытый подход эстонского правительства как к технологиям, так и свободе предпринимательства придал Huawei уверенности для развития в Эстонии и переходе предприятия в новую фазу”, сказал он.
Более подробная информация будет обнародована после завершения процесса регистрации фирмы.
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