Technopolis Ülemiste: теперь есть возможность арендовать офис даже на день

Компания Tehnopolis Ülemiste, являющаяся крупнейшим владельцем офисных площадей в Таллинне, открыла в квартале Маакри коворкинг-центр под названием UMA Workspace. Контора расположена по адресу Маакри 19/21, занимает три этажа и вмещает свыше 200 человек.
”Срок аренды офисных помещений становится все короче, люди больше не хотят заключать долгосрочные договора на аренду, и теперь это можно сделать даже на день”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. ”В случае с недвижимостью главную роль играет месторасположение, поэтому UMA Workspace находится рядом с одной из самых оживленных улиц в центре Таллинна. Коворкинги набирают популярность по всему миру, и в Таллинне их тоже становится все больше, потому что спрос на расположенные в центре города офисные помещения с гибкими условиями аренды особенно велик”.
По словам Герта Йостова, коворкинг-конторы пока составляют малую долю от всех площадей, принадлежащих Technopolis Grupp, но они оказывают большое влияние на рынок. ”Коворкинг в будущем сыграет большую роль в изменении сектора аренды офисных площадей, потому что он кардинально меняет модель и условия современной работы”, — отметил Йостов. ”Сеть UMA быстро растет и на международном уровне. Сегодня в сеть входят еще семь коворкинг-офисов в близлежащих странах — в Швеции, Финляндии, Литве, Дании и Норвегии. Совсем скоро такой же центр откроют в Варшаве и еще в трех местах. Член таллиннского офиса UMA Workspace может зайти в любую контору и работать там, наслаждаясь всеми удобствами так же, как в Таллинне”, — добавил Йостов.
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