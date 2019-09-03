Technopolis Ülemiste: теперь есть возможность арендовать офис даже на день

По словам Герта Йостова, коворкинг-конторы пока составляют малую долю от всех площадей, принадлежащих Technopolis Grupp, но они оказывают большое влияние на рынок. ”Коворкинг в будущем сыграет большую роль в изменении сектора аренды офисных площадей, потому что он кардинально меняет модель и условия современной работы”, — отметил Йостов. ”Сеть UMA быстро растет и на международном уровне. Сегодня в сеть входят еще семь коворкинг-офисов в близлежащих странах — в Швеции, Финляндии, Литве, Дании и Норвегии. Совсем скоро такой же центр откроют в Варшаве и еще в трех местах. Член таллиннского офиса UMA Workspace может зайти в любую контору и работать там, наслаждаясь всеми удобствами так же, как в Таллинне”, — добавил Йостов.