Technopolis Ülemiste: coworking превратит рабочее место в услугу

Инновации уже сейчас являются частью каждой прогрессивной фирмы, но в будущем все организации будут вынуждены обновлять свои товары и услуги, что станет ключом к обеспечению конкурентоспособности. ”Предприятиям, которые не хотят или не могут заниматься инновациями, будет суждено исчезнуть. Поскольку тенденции становится все сложнее прогнозировать, и они быстро меняются, предприятия должны быть способны очень быстро реагировать на изменения”, — добавила Йостов.

4. Экологическая устойчивость становится прибыльным бизнесом

Компании стремятся не только минимизировать влияние на экологию, но и получить от этого выгоду — например, ходатайствуя о налоговых льготах или экономя деньги на электричестве, копировальной бумаге, обработке отходов и тд. Экологическая устойчивость — это также сильный маркетинговый аргумент, благодаря которому в будущем можно будет продавать больше своих товаров и услуг.

5. На первый план выходят новые типы рабочей среды

В связи с высокими ожиданиями нового поколения в отношении рабочей среды и размытием границы между рабочим временем и отдыхом (исследования показывают, что в будущем люди с большой вероятностью будут выбирать свободный график или фриланс), меняются и условия труда. Традиционные офисные площади становятся более маленькими, и в них делают больший акцент на игровую среду и общение работников между собой.

”Параллельно с этим появилась абсолютно новая среда coworking — конторы для совместной работы, которые, по оценке Colliers Group, к 2030 году завоюют около 30% от всего рынка офисных площадей в США, — объяснил Герт Йостов. — Идея заключается в том, что в коворкинг-офисе арендуют рабочие места или помещения разного размера и разного уровня приватности как фрилансеры, так и крупные предприятия, которые зачастую являются представителями абсолютно разных жизненных сфер. Коворкинг предлагает возможности для общения, генерации новых идей и сотрудничества, что является важными факторами для рабочей среды в будущем. Также это дает возможность самому определять свой график”.

”Изменения, о которых идет речь, постоянные — это не просто временная мода, — добавил Йостов. — Это новый мир, где различные виды рабочих пространств сочетаются с цифровыми и физическими услугами, формируя тем самым принципиально новый образ мышления, в котором рабочее место воспринимают как услугу”.