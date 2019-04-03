Technopolis Ülemiste: coworking превратит рабочее место в услугу

Компания Technopolis Ülemiste, занимающаяся развитием бизнес-квартала Ülemiste City, изучила различные исследования и выявила пять основных тенденций, которые в ближайшее время окажут влияние на рабочую среду и условия труда. С ними придется столкнуться и эстонским предприятиям, говорится в пресс-релизе.
1. Влияние мобильных технологий на рабочую среду растет
Уже сейчас смартфоны играют очень важную роль в нашей повседневной жизни, а доля используемых в работе мобильных технологий растет. ”Новые технологии и различные приложения в будущем позволят людям работать, где и когда угодно — как в конторе, так и за ее пределами, — объяснил председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. — Быть в курсе современных технологий и сделать их доступными для своих работников — это одна из ключевых задач на будущее”.
2. Борьба за таланты будет более напряженной
Рынок рабочей силы становится более международным, и предприятиям нужно вести борьбу за талантливых сотрудников, поэтому преимущества на рынке труда по большей части на стороне работников. ”Ожидается, что скоро на рынке рабочей силы произойдут самые большие изменения за последние 100 лет, — отметил Герт Йостов. — Исследования показывают, что нынешняя молодежь ждет от работы нечто большего, чем просто возможность прокормить семью, что являлось главной целью для предыдущих поколений. Для них мотивацией является прежде всего любовь к своей работе, хорошая рабочая среда, личные достижения и чувство удовлетворенности. В борьбе за молодых и энергичных сотрудников предприятия должны стараться создать ожидаемые условия и завоевать их сердца”.
3. Инновации станут обязательными для всех
Инновации уже сейчас являются частью каждой прогрессивной фирмы, но в будущем все организации будут вынуждены обновлять свои товары и услуги, что станет ключом к обеспечению конкурентоспособности. ”Предприятиям, которые не хотят или не могут заниматься инновациями, будет суждено исчезнуть. Поскольку тенденции становится все сложнее прогнозировать, и они быстро меняются, предприятия должны быть способны очень быстро реагировать на изменения”, — добавила Йостов.
4. Экологическая устойчивость становится прибыльным бизнесом
Компании стремятся не только минимизировать влияние на экологию, но и получить от этого выгоду — например, ходатайствуя о налоговых льготах или экономя деньги на электричестве, копировальной бумаге, обработке отходов и тд. Экологическая устойчивость — это также сильный маркетинговый аргумент, благодаря которому в будущем можно будет продавать больше своих товаров и услуг.
5. На первый план выходят новые типы рабочей среды
В связи с высокими ожиданиями нового поколения в отношении рабочей среды и размытием границы между рабочим временем и отдыхом (исследования показывают, что в будущем люди с большой вероятностью будут выбирать свободный график или фриланс), меняются и условия труда. Традиционные офисные площади становятся более маленькими, и в них делают больший акцент на игровую среду и общение работников между собой.
”Параллельно с этим появилась абсолютно новая среда coworking — конторы для совместной работы, которые, по оценке Colliers Group, к 2030 году завоюют около 30% от всего рынка офисных площадей в США, — объяснил Герт Йостов. — Идея заключается в том, что в коворкинг-офисе арендуют рабочие места или помещения разного размера и разного уровня приватности как фрилансеры, так и крупные предприятия, которые зачастую являются представителями абсолютно разных жизненных сфер. Коворкинг предлагает возможности для общения, генерации новых идей и сотрудничества, что является важными факторами для рабочей среды в будущем. Также это дает возможность самому определять свой график”.
”Изменения, о которых идет речь, постоянные — это не просто временная мода, — добавил Йостов. — Это новый мир, где различные виды рабочих пространств сочетаются с цифровыми и физическими услугами, формируя тем самым принципиально новый образ мышления, в котором рабочее место воспринимают как услугу”.