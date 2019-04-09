Technopolis Ülemiste AS и Swedbank заключили договор о заеме в 110 млн евро

”Рефинансирование кредита обеспечивает нам хорошие предпосылки для продолжения развития деятельности квартала, — отметил председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. — Вместе с возведением нового офисного здания по адресу Сепапая, 1 в развитии Ülemiste City начался новый, самый масштабный этап”.

”Ülemiste City — это инновационный деловой квартал международного масштаба, в котором придерживаются скандинавской культуры труда. Здесь рядом сосуществуют промышленная архитектура 19 века и современная городская среда. Это место уже стало домом для многих значимых предприятий, в связи с чем квартал играет важную роль в развитии экономики Эстонии, — рассказал руководитель отдела недвижимости Swedbank Эро Вийк. — Тщательно продуманные детали и ответственный подход как к строительству зданий, так и к развитию предлагаемых услуг близки большинству резидентов квартала, которых на сегодняшний день насчитывается более 10 000, поэтому Ülemiste City уже намного больше, чем просто бизнес-квартал. Я считаю, что, будучи финансовым партнером Ülemiste City, мы вносим свой вклад в развитие жизни в Эстонии”.