Таяние снега и льда на крышах причиняет значительный ущерб и людям, и имуществу

”В эстонском климате собирающиеся на крышах снег и лед, а также висящие на карнизах сосульки — всегда актуальная тема, но этой весной происшествия с ними происходили особенно часто, причем последствия некоторых становятся очевидными для собственников домов только сейчас”, — отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт. За первые месяцы года компания Salva зарегистрировала ущерб от скопившихся на крышах льда и снега на сумму более 14 000 евро.

В ряде случаев начавшая двигаться масса изо льда и снега причиняла повреждения зданиям, срывала водосточные желоба и устройства для задержания снега. Были и случаи, когда ущерб причинял сам собственник дома в процессе очистки крыши, а также ситуации, когда повреждены оказывались стоящие поблизости автомобили. ”Большая удача, что не пострадали люди. Средняя же стоимость ремонта автомобиля составляет около 1500 евро”, — отметил Кивирюйт.

”В одном случае человек все же получил травмы, соскользнув с лестницы во время уборки снега. В этот раз все обошлось переломом, но могло быть гораздо хуже. К безопасности следует относиться максимально серьезно, и по возможности использовать для очистки крыш помощь профессионалов”, — подчеркнул Кивирюйт.

”В действительности некоторые происшествия имели место как раз в результате чрезмерно усердной деятельности людей. В ряде случаев кровля оказывалась повреждена именно поскольку крышу слишком усиленно чистили лопатой, отрывая при этом черепицу”, — добавил он.