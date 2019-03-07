Taxify меняет название: читайте, как теперь называется транспортная платформа

Начиная с сегодняшнего дня транспортная платформа Taxify во всех странах, где она оперирует, будет носить название Bolt. Новое название отражает более широкое видение рынка транспортных услуг. Изменятся название и логотип предприятия, содержание услуг останется прежним для пользователей.

”Когда мы вышли на рынок пять лет назад под названием Taxify, то тогда мы предлагали услугу диспетчеров. Со временем мы выросли в транспортную платформу. Например, теперь при помощи нашей платформы в Париже кроме автомобиля можно проехать и на самокате, а в Африке — на мотоцикле или тук-туке, — говорит основатель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг. — Поэтому при таком быстром росте сегодняшний бренд и название стали для нас слишком однобокими”.

В новом названии и логотипе компания стремится отразить более масштабные амбиции — решить транспортные задачи в более широком масштабе. ”В английском языке Bolt означает ”молнию”. Для нас это означает быстрый и удобный способ передвижения в городах, пусть при помощи автомобиля, самоката или общественного транспорта. Новое название подчеркивает, что мы верим в то, что будущее транспорта будет электрическим”, — добавил Виллиг. Новое название и логотип будут постепенно внедряться в 30 странах, где оперирует Bolt.

Для водителей и пользователей смена названия на Bolt не повлечет за собой никаких существенных изменений. Приложение Taxify, которое уже загружено на смарт-фон, обновится автоматически. Сначала иконка приложения останется такой же, как и раньше, чтобы пользователи смогли узнать знакомый бренд. Когда пользователь впервые откроет приложение, то получит информацию о том, что Taxify теперь носит название Bolt.