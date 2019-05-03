Тартуские бизнесмены продали бетонные заводы французским конкурентам

TMB — производитель бетонных элементов с многолетним опытом. Процесс продажи длился полгода, и наконец вcе подписи поставлены. TMB продал своему французскому конкуренту Consolis свои заводы в Латвии и Финляндии, и прежние владельцы будут управлять только тартуским заводом TMB Element OÜ. Хотя стороны конкретную сумму и не называют, приблизительно стоимость фирмы можно оценить в 50 миллионов евро.

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