03.05.2019, 11:30

Тартуские бизнесмены продали бетонные заводы французским конкурентам

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Vallot Mangus
Vallot MangusFoto: Priit Simson

TMB продал свои латвийский и финский заводы, а ввиду противоречий между департаментами конкуренции тартуский завод остался у прежних владельцев. Хорошо, что так вышло, считает один из крупных дольщиков.

TMB — производитель бетонных элементов с многолетним опытом. Процесс продажи длился полгода, и наконец вcе подписи поставлены. TMB продал своему французскому конкуренту Consolis свои заводы в Латвии и Финляндии, и прежние владельцы будут управлять только тартуским заводом TMB Element . Хотя стороны конкретную сумму и не называют, приблизительно стоимость фирмы можно оценить в 50 миллионов евро.

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