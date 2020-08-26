Танель Кийк хочет снова ограничить ночную продажу алкоголя по всей Эстонии

"В Тартумаа и Ида-Вирумаа оно уже действует, может быть, было бы разумно временно, например, на две недели ввести его по всей Эстонии", — сказал Кийк.

"При введении ограничений большую роль сейчас играет то, какие шаги предпримет и какие решения примет наш северный сосед Финляндия. Если выяснится, что Финляндия установит нам ограничения на поездки начиная с десяти зараженных на 100 000 жителей, нам следует уже подумать о введении определенных ограничений, чтобы взять под контроль распространение инфекции. Для Эстонии важна свобода судового сообщения с Финляндией, передвижения туристов и работников".

Поскольку последние вспышки заражения начались с баров и ночных клубов, член научного совета Криста Фишер считает ограничение ночной продажи алкоголя по всей Эстонии разумным планом. "Для меня лично это ограничение не кажется очень, так сказать, ущемляющим. В то же время любое ограничение следует обсуждать, исходя из опасности заражения в конкретный момент — то есть нужно ли все-таки вводить ограничения в уездах, где в течение последних двух недель не выявлено ни одного зараженного?"

По словам Фишер, главная целевая группа увеселительных заведений — молодежь — не входит в группу риска по коронавирусу, но и из-за их заражения стоит беспокоиться. "Если распространение инфекции среди молодежи велико, то только вопрос времени, когда она дойдет, напрмиер, до бабушек-дедушек", — говорит она.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!