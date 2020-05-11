Танел Кийк: государство сможет продлить кризисную помощь максимум до июля

"Вместе с экстренными мерами, мы выделили 250 млн евро на компенсацию зарплат из нашего резерва, а также прочие обязательства, например, запланированные на этот год 200 млн евро на выплаты компенсаций по безработице. Плюс компенсации за сокращения и в случае возможных банкротств; все это снизит наши резервы к концу года до 400 млн евро", — сказал председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.

По словам министра социальных дел Танела Кийка, вопрос заключается в том, продлевать ли меры поддержки на нынешних условиях или расширить их дополнительно для предприятий, которые больше всего пострадали.

По его словам, государство не хочет давать предпринимателям сигнал, что оно продолжит компенсировать им какие-либо расходы вплоть до осени.

"Сегодня такие решения принять нельзя. В первую очередь, если мы говорим о продлении, то это означает до июня или июля. Но эти решения можно будет принять в середине мая. Если мы захотим ввести дополнительные меры, дополнительные субсидии и компенсации, то для этого нужно будет менять законы", — пояснил министр социальных дел.