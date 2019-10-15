Таможня предупреждает: в случае Brexit ужесточат требования к заграничным посылкам

Пассажирам следует иметь в виду, что в случае брексита нужно будет декларировать импортируемый товар, стоимость которого превышает 300 евро (в случае перелетов и морских путешествий — 430 евро).
Ограничения коснутся и не облагаемого налогами количества ввозимого табака, алкоголя и топлива.
Если Великобритания покинет ЕС, то заказанные в этой стране по интернету товары, стоимость которых составляет более 22 евро, но не превышает 150 евро, подлежат уплате налога с оборота и декларированию. Если стоимость заказанных товаров превышает 150 евро, то помимо декларирования и налога с оборота необходимо будет заплатить и таможенный сбор.
Предполагается, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября этого года.
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