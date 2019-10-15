15.10.2019, 20:10

Таможня предупреждает: в случае Brexit ужесточат требования к заграничным посылкам

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rus.delfi.ee
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Maksu- ja tolliameti pressikonverents
Maksu- ja tolliameti pressikonverentsFoto: Madis Veltman

Налогово-таможенный департамент напоминает, что в случае выхода Великобритании из состава Европейского союза она станет третьей страной и это следует учитывать при заказе товаров и организации поездок, пишет rus.err.ee.

Пассажирам следует иметь в виду, что в случае брексита нужно будет декларировать импортируемый товар, стоимость которого превышает 300 евро (в случае перелетов и морских путешествий — 430 евро).

Ограничения коснутся и не облагаемого налогами количества ввозимого табака, алкоголя и топлива.

Если Великобритания покинет ЕС, то заказанные в этой стране по интернету товары, стоимость которых составляет более 22 евро, но не превышает 150 евро, подлежат уплате налога с оборота и декларированию. Если стоимость заказанных товаров превышает 150 евро, то помимо декларирования и налога с оборота необходимо будет заплатить и таможенный сбор.

Предполагается, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября этого года.

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