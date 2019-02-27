Таможня Нидерландов изъяла 90 тысяч бутылок русской водки "для Ким Чен Ына"

Таможня Нидерландов изъяла 90 тысяч бутылок водки российского производства, направлявшихся в Северную Корею. Как сообщили во вторник, 26 февраля, представители таможни, груз был обнаружен в порту Роттердама на корабле китайской компании Cosco Shipping. Водка была загружена на борт в Гамбурге. Алкоголь подпадает под введенные ООН санкции в отношении КНДР.

По данным нидерландского министерства торговли, водка была спрятана в одном из морских контейнеров под фюзеляжем самолета. Пресса Нидерландов сообщила, что бутылки были предназначены лично для главы КНДР Ким Чен Ына и партийной верхушки страны, однако официально эта информация пока не подтверждена. Решение о том, какая судьба ждет конфискованную водку, еще не принято — она может быть уничтожена или продана на аукционе.

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