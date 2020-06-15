Таллиннской больнице передано рекордное пожертвование на повышение эффективности лечения бесплодия

Рекордная сумма была собрана в ходе благотворительной кампании ”Помогите детям родиться” (”Aita lapsed ellu”), проходившей в конце 2019 года под эгидой Благотворительного фонда Colonna. Основная часть суммы была пожертвована на благотворительном новогоднем вечере Colonna.

На мероприятии гинеколог Центра лечения бесплодия Восточно-Таллиннской центральной больницы доктор Кай Халдре расскажет о том, что представляет собой приобретенный на полученные от пожертвования средства эмбриоскоп (англ. Time-Lapse Incubator) — первое подобное устройство нового поколения в Эстонии. На сегодняшний день успешность экстракорпорального оплодотворения в Эстонии составляет в среднем 30–35%, новый же эмбриоскоп позволит довести этот показатель до 50%, что повысит вероятность успешного зачатия у пациентов старшей возрастной группы и пациентов, прошедших через многократные неудачные попытки ЭКО, а также позволит снизить количество беременностей, останавливающихся в развитии на раннем сроке.

С бесплодием сталкивается в среднем каждая десятая семья в Эстонии. По информации Института развития здоровья, в 2018 году в Эстонии было проведено 3011 циклов лечения бесплодия, что на 5% меньше, чем годом ранее. В 2018 году в результате экстракорпорального оплодотворения родились 444 ребенка, что составляет 3,1% всех новорожденных.

Пожертвование передаст основатель Благотворительного фонда Colonna Роберто де Сильвестри.