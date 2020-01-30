Таллиннский Tehnopol поможет эстонским фирмам выйти на рынок Китая

По словам руководителя научного парка Tehnopol Индрека Орава, цель этого года еще более амбициозная. ”Мы хотим на треть превзойти результат прошлого года. Мы видим, что на рынке имеется спрос на качественную услугу и очень многие предприятия ищут новые решения, чтобы опередить конкурентов и ускорить свое развитие. Поэтому мы и в этом году продолжим предлагать услуги крупным предприятиям как надежный партнер в повышении уровня инновации, развитии новых продуктов или услуг, а также в сотрудничестве со стартап-компаниями”, — пояснил Орав.

По словам Орава, сотрудничество с предприятиями начинается на самой ранней стадии, когда они очень сильно нуждаются в поддержке, чтобы вырасти в успешную компанию. В прошлом году в инкубатор Tehnopol Startup подали заявки более половины технологических стартапов Эстонии и сотрудничество было начато с 80 новыми стартап-компаниями.

Год был успешным также для стартап-компаний, основанных при поддержке инкубатора, которые привлекли в общей сложности 1,2 миллиона евро инвестиций. ”Такой объем доставляет радость и показывает, что инвесторы доверяют нашим стартап-компаниям. Денежные вливания имеют критическое значение для их развития, помогают расти и быть пионером в разных инновациях”, — сказал Орав.

Tehnopol направляет все больше услуг также в разные регионы Эстонии. Начинающим стартап-компаниям и предпринимателям-любителям в прошлом году оказали содействие в 14 различных местах Эстонии. В этом году инкубационная услуга будет предложена в Нарве, и ожидается, что к программе присоединяться стартап-компании из Ида-Вируского уезда и России.