Таллиннский Tehnopol поможет эстонским фирмам выйти на рынок Китая

По словам руководителя Tehnopol, у них тесное сотрудничество также с публичным сектором, и в прошлом году в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций родился проект AccelerateEstonia. ”Цель данного проекта — ускорить инновационные процессы и найти очередную историю успеха э-Эстонии. В результате проекта появятся идеи, которые откроют новые возможности для предпринимательства при сотрудничестве публичного и частного сектора, что позволит решить четыре проблемы в хозяйственной и трудовой жизни”, — добавил Орав.
Помимо технологий в сфере здравоохранения, ”зеленых”, космических, информационных и коммуникационных технологий официальной фокусной сферой Tehnopol стал также умный город, в результате чего возник новый союз между Таллинном, Тарту и Пярну. Цель проекта — усилить сотрудничество между городами и приблизиться к концепции умного города, привлекая новые технологии и обмениваясь опытом.
Успешные проекты и истории большого успеха, по словам Орава, родились не только в Эстонии. ”У очень многих предприятий Эстонии имеется сильный потенциал экспорта, но им нужна поддержка, чтобы успешно реализовать план. Поскольку за 16 лет своей деятельности мы помогли сотням предприятий выйти на экспортные рынки, то мы умеем избегать многих рифов и можем существенно ускорить выход на новый рынок”, — пояснил Орав. Помимо традиционных экспортных рынков в Европе и Скандинавии, в прошлом году была оказана помощь также предприятиям, направившим свой взор на Южно-Африканскую Республику и Новую Зеландию. ”В этом году мы нацелились на рынки Китая и Чили”, — пригласил Орав всех желающих связаться с Tehnopol.
Новые интересные решения можно заметить также в городке Tehnopol, который предлагает предприятиям возможности тестирования и развития решений умного города. Пешеходов предупреждают умные дорожные знаки, пищу доставляют роботы-курьеры Starship, а снег сгребает Lumebot. Поскольку на сегодняшний день число новых предприятий, желающих открыть в городке свою площадку, постоянно увеличивается, то уже активно планируется также новый объем.
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