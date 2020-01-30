Таллиннский Tehnopol поможет эстонским фирмам выйти на рынок Китая

Крупнейший в странах Балтии научный парк Tehnopol, способствующий развитию технологического предпринимательства, принес в прошлом году с помощью своих услуг технологическим предприятиям рост оборота в размере 10 миллионов евро.
По словам руководителя научного парка Tehnopol Индрека Орава, цель этого года еще более амбициозная. ”Мы хотим на треть превзойти результат прошлого года. Мы видим, что на рынке имеется спрос на качественную услугу и очень многие предприятия ищут новые решения, чтобы опередить конкурентов и ускорить свое развитие. Поэтому мы и в этом году продолжим предлагать услуги крупным предприятиям как надежный партнер в повышении уровня инновации, развитии новых продуктов или услуг, а также в сотрудничестве со стартап-компаниями”, — пояснил Орав.
По словам Орава, сотрудничество с предприятиями начинается на самой ранней стадии, когда они очень сильно нуждаются в поддержке, чтобы вырасти в успешную компанию. В прошлом году в инкубатор Tehnopol Startup подали заявки более половины технологических стартапов Эстонии и сотрудничество было начато с 80 новыми стартап-компаниями.
Год был успешным также для стартап-компаний, основанных при поддержке инкубатора, которые привлекли в общей сложности 1,2 миллиона евро инвестиций. ”Такой объем доставляет радость и показывает, что инвесторы доверяют нашим стартап-компаниям. Денежные вливания имеют критическое значение для их развития, помогают расти и быть пионером в разных инновациях”, — сказал Орав.
Tehnopol направляет все больше услуг также в разные регионы Эстонии. Начинающим стартап-компаниям и предпринимателям-любителям в прошлом году оказали содействие в 14 различных местах Эстонии. В этом году инкубационная услуга будет предложена в Нарве, и ожидается, что к программе присоединяться стартап-компании из Ида-Вируского уезда и России.
По словам руководителя Tehnopol, у них тесное сотрудничество также с публичным сектором, и в прошлом году в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций родился проект AccelerateEstonia. ”Цель данного проекта — ускорить инновационные процессы и найти очередную историю успеха э-Эстонии. В результате проекта появятся идеи, которые откроют новые возможности для предпринимательства при сотрудничестве публичного и частного сектора, что позволит решить четыре проблемы в хозяйственной и трудовой жизни”, — добавил Орав.
Помимо технологий в сфере здравоохранения, ”зеленых”, космических, информационных и коммуникационных технологий официальной фокусной сферой Tehnopol стал также умный город, в результате чего возник новый союз между Таллинном, Тарту и Пярну. Цель проекта — усилить сотрудничество между городами и приблизиться к концепции умного города, привлекая новые технологии и обмениваясь опытом.
Успешные проекты и истории большого успеха, по словам Орава, родились не только в Эстонии. ”У очень многих предприятий Эстонии имеется сильный потенциал экспорта, но им нужна поддержка, чтобы успешно реализовать план. Поскольку за 16 лет своей деятельности мы помогли сотням предприятий выйти на экспортные рынки, то мы умеем избегать многих рифов и можем существенно ускорить выход на новый рынок”, — пояснил Орав. Помимо традиционных экспортных рынков в Европе и Скандинавии, в прошлом году была оказана помощь также предприятиям, направившим свой взор на Южно-Африканскую Республику и Новую Зеландию. ”В этом году мы нацелились на рынки Китая и Чили”, — пригласил Орав всех желающих связаться с Tehnopol.
Новые интересные решения можно заметить также в городке Tehnopol, который предлагает предприятиям возможности тестирования и развития решений умного города. Пешеходов предупреждают умные дорожные знаки, пищу доставляют роботы-курьеры Starship, а снег сгребает Lumebot. Поскольку на сегодняшний день число новых предприятий, желающих открыть в городке свою площадку, постоянно увеличивается, то уже активно планируется также новый объем.
Цель крупнейшего в Балтии научного парка Tehnopol — способствовать созданию технологических предприятий мирового уровня и их росту в Эстонии, а также поддерживать их расширение на зарубежные рынки. Комплексная опорная услуга охватывает способность предлагать решение от коммерческой недвижимости до услуг развития бизнеса на основе потребностей. Tehnopol является связующим звеном между частным и публичным сектором и учеными. Научный парк Tehnopol был основан городом Таллинн, Таллиннским техническим университетом и Министерством экономики и коммуникаций 16 лет назад.
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