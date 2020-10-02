Таллиннский суд для разрешения спора о закрытии заводов M.V.Wool обратится в Европейский суд

Из постановления судей Таллиннского административного суда Марет Халликма, Каупо Круусвеэ и Рут Пригода от 22 сентября выясняется, что судьи решили запросить мнение Европейского суда.

Судьи отметили в постановлении, что при разрешении дела решающее значение имеет вопрос, как нужно толковать касающееся данного дела нормы Европейского союза. У сторон процесса есть до 16 октября время для формулировки вопросов, которые затем будут включены в ходатайство для направления его в Европейский суд.

Начавшийся в конце прошлого года судебный спор касается предписаний VTA от 7 августа и 25 ноября, в результате которых в конце ноября были закрыты заводы M.V.Wool в Харку и Вихтерпалу.

В судебном постановлении констатируется, что одним из главным вопросов спора стал следующий: разрешено ли брать в магазине для установления отсутствия бактерий листерии (Listeriamonocytogenes) 25-граммовые пробы или нет. В постановлении констатируется, что от ответа на этот вопрос зависит, обоснован ли довод истца (M.V. Wool) о том, что VTA запретил продажу рыбной продукции, опасность которой для потребителя не доказана. Речь идет о вопросе, который напрямую влияет на правомерность оспоренных предписаний.

Вопрос в конечном итоге упирается в то, можно ли применять принцип нулевой толерантности (к листерии) в отношении продукции M.V.Wool в том случае, когда товар уже ушел из склада предприятия в магазин.

VTA опирается в своем решении на постановление Европейской комиссии, которое стороны судебного процесса толкуют по-разному. Судьи тоже констатируют, что данные нормы можно толковать по-разному, судебная практика здесь отсутствует, поэтому и требуется обращение в Европейский суд для получения соответствующих разъяснений.

Напомним, что VTA в прошлом году, начиная с мая, неоднократно брал анализы на листерию в продукции и на производственных площадях компании M.V.Wool. В том числе пробы брались и в магазинах, торгующих продукцией фирмы. В результате длительных разбирательств департамент сделал предписание о закрытии двух заводов M.V.Wool.