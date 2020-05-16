Таллиннский предприниматель-косметолог Тийна Юльхя в суде потребует от финских властей 3 млн за срыв сделки по маскам

Ранее для добровольного удовлетворения требования о возмещении ущерба был обозначен сегодняшний день, пишет Helsingin Sanomat.

"Я только что разговаривал с юристом Центра стратегического снабжения. Он сообщил, что центр не намерен выплачивать требуемую компенсацию. Мы подадим иск в суд сразу же, как только его подготовим", — заявил в пятницу представляющий Юльхя юрист Кари Уоти, по словам которого, сумма компенсации, которую его компания требует от HVK, составляет почти 3 млн евро.

Скандал с закупками на многомиллионную сумму китайских защитных масок, вспыхнул в Финляндии в середине апреля.

Как сообщал портал Yle, HVK потратил в общей сложности около 10 млн евро на закупку защитных масок китайского производства. 7 апреля два широкофюзеляжных самолета из Китая прибыли в Финляндию. Еще четыре самолета с защитными масками ожидались через неделю.

Однако 8 апреля исполнительный директор HVK Томи Лоунема сообщил журналистам неприятную новость о результатах тестирования: маски оказались "непригодны для использования в больницах", поскольку не соответствуют европейским стандартам.

Расследование журнала Suomen Kuvalehti, вышедшее спустя считанные дни, показало скрытые подробности: оба предпринимателя, отвечавшие за поставку масок. имеют темное прошлое. Томи Лоунема попытался отделаться сожалением о допущенных ошибках, пояснив, что из-за кризисных условий не проверил прошлое своих бизнес-партнеров.

Что касается Юльхя, то у нее через инкассо-фирму в течение двух последних лет требовали возврата долга свыше 200 000 евро, к тому же она ранее была осуждена за экономические преступления. Одно дело в отношении Юльхя еще не завершено.

Премьер-министр Санна Марин 10 апреля заявила, что Томи Лоунема в качестве директора HVK утратил доверие и отправлен в отставку.

14 апреля руководящие чиновники HVK сообщили, что сделки по закупке масок осуществлялись с серьезными нарушениями, отметив, что намерены добиться расторжения сделок и возвращения денег.

Однако Юльхя не была согласна с причинами расторжения сделки с ее компанией. Поэтому и подает иск в суд.