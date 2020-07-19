19.07.2020, 09:53
Таллиннский порт модернизирует D-терминал и порт Мууга с помощью евродотаций
Таллинн и Хельсинки запустят инвестиционную программу общей стоимостью в 33 миллиона евро, из которых 22 миллиона будут использованы на модернизацию порта Мууга и D-терминала, пишет dv.ee.
Переболевшие COVID-19 пациенты страдают от странных симптомов
В Днепре на Драгоманова обвалился фасад здания
В Днепре мужчина убил своего друга кухонным ножом
На Урале девочка пять лет жила в квартире-помойке у опекуна