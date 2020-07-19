Таллиннский порт модернизирует D-терминал и порт Мууга с помощью евродотаций

Например, в порту Мууга появятся двойные пандусы для грузовых автомобилей.

К Ванасадаму будут подведены пассажирские коридоры от D-терминала, а на их крышах будут установлены солнечные батареи. Кроме того, передняя часть D-терминала будет полностью реконструирована в соответствии с генеральным планом развития 2030 года, охватывающим всю территорию Старого порта.

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