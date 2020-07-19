19.07.2020, 09:53
Таллиннский порт модернизирует D-терминал и порт Мууга с помощью евродотаций
Таллинн и Хельсинки запустят инвестиционную программу общей стоимостью в 33 миллиона евро, из которых 22 миллиона будут использованы на модернизацию порта Мууга и D-терминала, пишет dv.ee.
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