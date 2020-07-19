19.07.2020, 09:53

Таллиннский порт модернизирует D-терминал и порт Мууга с помощью евродотаций


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Таллиннский порт модернизирует D-терминал и порт Мууга с помощью евродотаций
Foto: Madis Veltman

Таллинн и Хельсинки запустят инвестиционную программу общей стоимостью в 33 миллиона евро, из которых 22 миллиона будут использованы на модернизацию порта Мууга и D-терминала, пишет dv.ee.

Например, в порту Мууга появятся двойные пандусы для грузовых автомобилей.

К Ванасадаму будут подведены пассажирские коридоры от D-терминала, а на их крышах будут установлены солнечные батареи. Кроме того, передняя часть D-терминала будет полностью реконструирована в соответствии с генеральным планом развития 2030 года, охватывающим всю территорию Старого порта.

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