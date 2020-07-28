Таллиннский отель еще до открытия получил кучу хвалебных отзывов от клиентов. Как такое возможно?(9)
Новый таллиннский отель Citybox (Лаева, 1), который только откроет 1 августа свои двери, в поисковой системе booking.com уже имеет несколько одобрительных отзывов от постояльцев с оценками только 9 и 10 из 10 возможных. По словам директора гостиницу, речь идет о тестовых клиентах, которых Citybox в виде исключения пригласил на одну ночь для тестирования услуг.
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