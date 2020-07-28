28.07.2020, 11:51

Таллиннский отель еще до открытия получил кучу хвалебных отзывов от клиентов. Как такое возможно?

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Анн-Марии Нерги, Ärileht.ee
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Таллиннский отель еще до открытия получил кучу хвалебных отзывов от клиентов. Как такое возможно?
Коллаж

Новый таллиннский отель Citybox (Лаева, 1), который только откроет 1 августа свои двери, в поисковой системе booking.com уже имеет несколько одобрительных отзывов от постояльцев с оценками только 9 и 10 из 10 возможных. По словам директора гостиницу, речь идет о тестовых клиентах, которых Citybox в виде исключения пригласил на одну ночь для тестирования услуг.

Например, Эдгарс из Латвии расхваливает место расположения отеля, вид из окна, чистоту, отмечая наличие теннисного стола. Мариус из Норвегии нахваливает хорошие расценки. Есть одобрительные отзывы от эстонских гостей.

Но у внимательных читателей возникает вопрос: как может быть столько положительных отзывов, когда открытие гостиницы состоится только 1 августа (из-за коронавируса планировавшееся в апреле открытие пришлось отложить)?

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Директор Citybox Теэле Лепп поясняет, что в июле была открыта продажа на один день с целью протестировать рынок и получить от клиентов обратную связь. "Все постояльцы платили за себя сами. А мы получили оценки от реальных гостей", - сказала Лепп.

В гостинице 272 номера, Citybox Tallinn является первым отелем, открытым норвежской гостиничной сетью за пределами Норвегии.

Foto: Citybox, Martin Hannus
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