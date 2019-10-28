Таллиннский магазин одежды Black Star Wear переехал из Т1

По словам представителя бренда Black Star в странах Балтии Юлии Поленниковой, таллиннский магазин Black Star Wear переехал на новое место по очень простой причине: спрос на товар и ассортимент возрос настолько, что вещи и покупатели просто перестали помещаться на небольшой площади размером в 60 кв. метров.

”Мы обратились к руководству Т1 с просьбой подыскать нам более подходящее помещение площадью 120-130 кв. метров, но такового, к сожалению, в центре не нашлось, — поясняет Поленникова, — Нам предложили гораздо большую площадь 500 кв. метров, но это не наш формат. И тогда мы обратились в соседний торговый центр Ülemiste keskus, где для нас нашлась подходящая площадь 125 кв. метров. Мы ее одобрили и переехали в новую торговую площадь. Магазин открылся 24 октября, где теперь бренд имеет возможность представлять лучший ассортимент одежды и аксессуаров Black Star Wear, появилась зона отдыха для взрослых и детский игровой уголок для удобства самых маленьких поклонников Black Star и их родителей. Ждем на новом месте всех наших старых друзей и новых гостей”.

Руководитель франшизы Black Star Wear в странах Балтии добавила, что магазин в Т1 сейчас закрыт на реновацию, а с руководством Black Star обсуждается возможность открытия там в следующем году магазина в другом формате, где будет выставлен улучшенный ряд аксессуаров. Помимо этого в ближайшее время планируется выпуск линии обуви Black Star Wear, которая также поступит в продажу”.