Таллиннский магазин одежды Black Star Wear переехал из Т1

Таллиннский магазин Black Star Wear, где продается одежда российского бренда рэпера Тимати, переехал из торгового центра T1 Mall of Tallinn в соседний торговый центр — Ülemiste keskus, сказано в пресс-релизе.
По словам представителя бренда Black Star в странах Балтии Юлии Поленниковой, таллиннский магазин Black Star Wear переехал на новое место по очень простой причине: спрос на товар и ассортимент возрос настолько, что вещи и покупатели просто перестали помещаться на небольшой площади размером в 60 кв. метров.
”Мы обратились к руководству Т1 с просьбой подыскать нам более подходящее помещение площадью 120-130 кв. метров, но такового, к сожалению, в центре не нашлось, — поясняет Поленникова, — Нам предложили гораздо большую площадь 500 кв. метров, но это не наш формат. И тогда мы обратились в соседний торговый центр Ülemiste keskus, где для нас нашлась подходящая площадь 125 кв. метров. Мы ее одобрили и переехали в новую торговую площадь. Магазин открылся 24 октября, где теперь бренд имеет возможность представлять лучший ассортимент одежды и аксессуаров Black Star Wear, появилась зона отдыха для взрослых и детский игровой уголок для удобства самых маленьких поклонников Black Star и их родителей. Ждем на новом месте всех наших старых друзей и новых гостей”.
Руководитель франшизы Black Star Wear в странах Балтии добавила, что магазин в Т1 сейчас закрыт на реновацию, а с руководством Black Star обсуждается возможность открытия там в следующем году магазина в другом формате, где будет выставлен улучшенный ряд аксессуаров. Помимо этого в ближайшее время планируется выпуск линии обуви Black Star Wear, которая также поступит в продажу”.
В новый магазин Black Star Wear в торговом центре Ülemiste, в связи с увеличением торговой площади в два раза, руководство Black Star ищет новых талантливых продавцов-консультантов, которые первыми смогут встретиться с владельцем бренда музыкального лейбла Тимати при его возможном визите в магазин до концерта в Таллинне, который пройдет ровно через месяц после открытия нового магазина Black Star Wear в Ülemiste, 24 ноября, в ледовом холле "Тондираба".
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