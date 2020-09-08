Таллиннский кредитный союз отметил свой 10-ый юбилей!

В июне 2020 года Таллиннскому кредитному союзу исполнилось 10 лет. Отпраздновать день рождения решили традиционно в конце лета, 27 августа на Певческом поле. «До последнего момента мероприятие было под вопросом, и мы держали руку на пульсе», – говорит Аннели Ояметс (председатель Таллиннского кредитного союза). К счастью все получилось и праздник состоялся.

Сказать, что на празднование дня рождения пришло много вкладчиков — это не сказать ничего! Потому что более 900 человек для мероприятия такого характера — это огромное достижение. Еще несколько лет назад это казалось нереальным. «Мы понимаем, что завоевали доверие людей и нам приятно, когда новый вкладчик приходит благодаря тому, что кто-то из его друзей или знакомых рекомендуем ему наш кредитный союз», – говорит председатель правления Аннели Ояметс.

Обещали — сделали!

Для Таллиннского кредитного союза прошлый год был самим успешным за всю десятилетнюю историю существования. «К нам присоеднилось более 400 новых вкладчиков. Мы открыли представительство в центре города Тарту, чтобы быть поближе к постоянным и новым клиентам. Мы обещали выплатить первые дивиденты, и мы выплатили их», – добавила Аннели.

Праздничный вечер

Несмотря на то, что целый день был дождь, к вечеру погода наладилась, и светило солнце. Можно было насладиться концертом Иво Линна и Герли Падар. По словам Герли Падар, она давно не выступала перед такой большой публикой, учитывая, что еще недавно крупные мероприятия были запрещены. В этот день у каждого вкладчика была возможность лично познакомиться с руководством Таллиннского кредитного союза, и задать интересующие вопросы.

Новый накопительный вклад

Наряду с другими возможностями, с этого года Таллиннский кредитный союз предлагает своим членам возможность открыть накопительный вклад. «Накопительный вклад предназначен для получения еще большего дохода и подходит для тех, кто не хочет сразу получать проценты со своих сбережений, а предпочитает ежемесячно добавлять их к своему вкладу. Вкладчики также могут делать дополнительные взносы, которые увеличивают размер вклада и, следовательно, получаемый с него доход», – прокомментировала Аннели.

Чувство единства

Более чем за десять лет один из крупнейших в Эстонии кредитных союзов превратился в своего рода сплоченную общину, члены которой помогают другу получать дополнительный доход, и которым время от времени нравится встречаться с другми вкладчиками.

Особенно высоко ценится и предлагаемая союзом гибкость. При открытии вклада люди не рискуют тем, что их деньги будут «заморожены». При острой необходимости свои накопления всегда можно снять раньше срока без потери заработанных интрессов.

Добро пожаловать в Таллиннский кредитный союз!

Для информации Таллиннский кредитный союз основан и действует по уставу оказывающего финансовые услуги предприятия и в соответствии с правовыми актами Эстонской Республики уже с 2010 года.



Паевой капитал организации достиг почти 3 миллионов евро (2 529 541 евро), что делает его одним из крупнейших кредитных союзов в Эстонии.



В кредитный союз входят люди разных возрастов – от 30 до 85 лет. Размер минимального вклада в Таллиннском кредитном союзе составляет 2000 евро, но обычно инвестируемые суммы находятся в пределах 10–25 тысяч евро.



Таллиннское представительство находится в центре Таллинна на Нарва мнт., 2.

Открыто: пн.-пт. 8-18 и сб. 10-15. Доп. инфо: info@erahoius.ee, тел. 663 0118



Тартуское представительство находится в центре Тарту по адресу Кюйни, 7.

Открыто: пн.-пт. 10-16. Доп. инфо: tartu@erahoius.ee, тел. 622 9022

Вы имеете дело с предприятием, оказывающим финансовые услуги. Ознакомьтесь с деятельностью Таллиннского кредитного союза и условиями финансовых услуг, и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.