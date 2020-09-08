Таллиннский кредитный союз отметил свой 10-й юбилей!

В июне 2020 года Таллиннскому кредитному союзу (Tallinna Hoiu-laenuühistu) исполнилось 10 лет. Отпраздновать день рождения решили традиционно в конце лета, 27 августа на Певческом поле. «До последнего момента мероприятие было под вопросом, и мы держали руку на пульсе», – говорит председатель Таллиннского кредитного союза Аннели Ояметс. К счастью, все получилось и праздник состоялся.

Сказать, что на празднование дня рождения пришло много вкладчиков, – значит, не сказать ничего! Потому что более 900 человек для мероприятия такого характера – огромное достижение. Еще несколько лет назад это казалось нереальным. «Мы понимаем, что завоевали доверие людей, и нам приятно, когда новый вкладчик приходит благодаря тому, что кто-то из его друзей или знакомых рекомендует ему наш кредитный союз», – говорит Аннели.

Обещали – сделали!

Для Таллиннского кредитного союза прошлый год был самим успешным за всю десятилетнюю историю существования. «К нам присоединились более 400 новых вкладчиков. Мы открыли представительство в центре города Тарту, чтобы быть поближе к постоянным и новым клиентам. Мы обещали выплатить первые дивиденды – и выплатили их», – добавила Аннели.

Праздничный вечер

Несмотря на то, что целый день шел дождь, к вечеру погода наладилась, и выглянуло солнце. Можно было насладиться концертом Иво Линна и Герли Падар. По словам Герли Падар, она давно не выступала перед такой многочисленной публикой, учитывая, что еще недавно крупные мероприятия были под запретом.

В этот день у каждого вкладчика была возможность лично познакомиться с руководством Таллиннского кредитного союза и задать интересующие вопросы.

Новый накопительный вклад

Наряду с другими возможностями, с этого года Таллиннский кредитный союз предлагает своим членам возможность открыть накопительный вклад. «Накопительный вклад предназначен для получения еще более высокого дохода и подходит для тех, кто не хочет сразу получать проценты со своих сбережений, а предпочитает ежемесячно добавлять их к своему вкладу. Вкладчики также могут делать дополнительные взносы, которые увеличивают размер вклада и, следовательно, получаемый с него доход», – прокомментировала Аннели.

Чувство единства

Более чем за десять лет один из крупнейших в Эстонии кредитных союзов превратился в своего рода сплоченную общину, члены которой помогают другу получать дополнительный доход, и им нравится время от времени встречаться с другими вкладчиками.

Особенно высоко ценится и предлагаемая союзом гибкость. «Открывая вклад, люди не рискуют тем, что их деньги будут «заморожены». При острой необходимости свои накопления всегда можно снять раньше срока без потери заработанных интрессов».

Добро пожаловать в Таллиннский кредитный союз!

Для информации Таллиннский кредитный союз основан и действует уже с 2010 года по уставу предприятия, оказывающего финансовые услуги, и в соответствии с правовыми актами Эстонской Республики.



Паевой капитал организации достиг почти 3 миллионов евро (2 529 541 евро), что делает его одним из крупнейших кредитных союзов в Эстонии.



В кредитный союз входят люди разных возрастов – от 30 до 85 лет. Размер минимального вклада в Таллиннском кредитном союзе составляет 2 000 евро, но обычно инвестируемые суммы находятся в пределах 10–25 тысяч евро.







Таллиннское представительство находится в центре Таллинна на Нарва мнт., 2.

Открыто: Пн-Пт 8–18 и Сб 10–15.

Доп. инфо: info@erahoius.ee, тел. 663 0118



Тартуское представительство находится в центре Тарту по адресу Кюйни, 7.

Открыто: Пн-Пт 10–16.

Доп. инфо: tartu@erahoius.ee, тел. 622 9022

Речь идет о предприятии, оказывающем финансовые услуги. Ознакомьтесь с деятельностью Таллиннского кредитного союза и с условиями финансовых услуг. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.