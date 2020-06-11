Таллиннский кредитный союз: экономический кризис нам не угрожает

Таллиннскому кредитному союзу (Tallinna Hoiu-laenuühistu), имеющему уже десятилетний опыт в области вкладов и инвестирования, грядущий экономический кризис не страшен. Кредитному союзу, основанному на эстонском капитале, доверяют свои деньги более 2000 человек. Для них вклады являются стабильной и надежной возможностью приумножения своих сбережений — в том числе в изменившейся экономической ситуации.

Один из крупнейших в Эстонии кредитных союзов является сообществом, цель которого заключается в приумножении достатка членов союза. Этой цели удавалось достигать как во время прошлого экономического кризиса, который союз весьма успешно пережил, так и сейчас, когда в экономике вновь наступают тяжелые времена. Продуманные инвестиционные решения позволяют выплачивать дивиденды даже в изменившейся рыночной ситуации.

”Мы выдаем кредиты под залог недвижимости — это означает, что ни волатильность рынков акций, ни краткосрочные падения в других сферах экономики на нас сильно не повлияют”, — пояснила юрист Таллиннского кредитного союза Марьяна Хийе. По ее словам, цены на недвижимость более чем на 50 процентов не упадут ни при каком кризисе, поэтому вклады надежно защищены. Хотя в некотором смысле нынешний год все-таки будет отличаться. Если ранее одним из значимых событий лета была праздничная встреча всех членов общества, то проведение мероприятия в этом году находится под большим вопросом. ”Праздник, который проводится в конце лета, стал поистине согревающим сердца событием, которого многие из нас ждут с нетерпением. В этом году нам нужно спокойно оценить ситуацию и подумать, можно ли будет устроить праздник”, — сказала председатель союза Аннели Ояметс.

Члены союза тоже признаются, что Таллиннский кредитный союз стал второй семьей — праздник, который проходит каждое лето, превратился во встречу старых добрых знакомых.

По словам 57-летней Светланы, вклад в Таллиннском кредитном союзе обеспечивает ей прибавку к пенсии. ”Хочу наслаждаться жизнью и открывать для себя мир! — отмечает она. — Возможность получать дивиденды, вне всяких сомнений, увеличивает надежность вкладов”.

Гибкий способ дополнительного заработка



Несмотря на то, что средняя пенсия по старости уже превышает 500 евро в месяц, откладывать у пенсионеров все же получается с трудом. ”У нас клиент имеет возможность ежемесячно получать дополнительные деньги, которые он может копить или снимать”, — пояснила председатель кредитного союза.

Существует множество возможностей для инвестирования денег: акции, пенсионные фонды, общее финансирование, криптовалюта. Железное правило при этом — чем большую прибыль обещают, тем выше риски и возможность лишиться денег. Поэтому прежде чем вложить деньги, тщательно обдумайте все плюсы и минусы.

По словам Аннели Ояметс, одно из основных преимуществ Таллиннского кредитного союза заключается в гибкости. ”Открывая у нас вклады, люди не рискуют остаться без доступа к денежным средствам на определенный срок. При острой необходимости вкладчик всегда может досрочно забрать свои деньги”, — добавила Аннели.

По словам 70-летнего Игоря, он принял решение в пользу Таллиннского кредитного союза именно потому, что накопления можно снимать без потери заработанных интрессов. ”Я долго думал, стоит ли вообще открывать вклад, и если да, то где именно. Таллиннский кредитный союз показался мне наиболее надежной организацией с 10-летним опытом, и мой заработок каждый месяц поступает напрямую на банковский счет”, — говорит он.

Надежность, проверенная годами

Таллиннский кредитный союз основан и действует по уставу и в соответствии с правовыми актами Эстонской Республики уже с 2010 года. Паевой капитал организации достигает почти 3 миллионов евро (2 593 723 евро), что делает союз одним из крупнейших ссудо-сберегательных обществ в Эстонии.

Таллиннский кредитный союз успешно пережил крупный финансовый кризис, поэтому новый спад в экономике ему не страшен. ”Если наступит новый экономический кризис, то, опираясь на свой опыт, мы сможем сделать так, что наши вкладчики этого даже не почувствуют. К тому же теперь вклад можно открыть, не выходя из дома”, — отметила Ояметс.

Ояметс описывает членов кредитного союза как людей, которые тщательно взвешивают свои решения, заинтересованы в дополнительном заработке, но при этом не хотят рисковать. ”У нас вкладчики разных возрастов, средний возраст — 45 лет. Минимальный размер вклада составляет 2000 евро, но обычно люди вносят от 10 000 до 25 000 евро”, — уточнила она.

Таллиннский кредитный союз предлагает возможности для накопления денег и взятия кредита. Для этого в первую очередь нужно стать членом союза: написать заявление и сделать вступительный и паевой взносы.

Членом кредитного союза может стать как юридическое, так и частное лицо. В обоих случаях вступительный взнос составляет 10 евро. Минимальный размер паевого взноса для физического лица составляет 30 евро и для юридического — 300 евро.

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