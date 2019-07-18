Таллиннский концертный клуб Rock Cafe закрылся

Концертный клуб на Тарту маантеэ в Таллинне закрылся. Его новый владелец Антон Гер имеет долги перед собственником здания, пишут "Деловые Ведомости".
По словам главы и совладельца Fausto Capital (владелец здания, где находится Rock Cafe) Кеннета Карпова, фирма Гера RC Operaator не оплатила счета на общую сумму 18 076 евро. Компания инициировала процедуру по истребованию долга.
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