Таллиннский бизнес-форум расскажет о болевых точках предпринимательства

Одной из самых главных болевых точек, безусловно, на сегодняшний день является острейший дефицит кадров. Свыше десяти тысяч свободных рабочих мест в Эстонии, 60% из которых находятся в Таллинне, — таковы данные Департамента статистики, опубликованные весной текущего года. Предприниматели вынуждены повышать работникам заработную плату, что неизбежно упирается в налоговое бремя. Как результат — перевод бизнеса в другое государство или сокращение производства.

На что же стоит делать ставку — на обучение персонала, эффективное управление, привлечение иностранной рабочей силы? Или ключ к решению проблем — более широкое использование искусственного интеллекта, замена персонала цифровыми информационными системами, автоматизация производства и робототехника?

Ответить на эти вопросы постараются ведущие специалисты из разных учреждений и предприятий. Вы узнаете о современных методах подбора персонала с помощью Кассы по безработице; своим опытом привлечения иностранных специалистов, а также инвестициями в технологии поделится и представитель одной из крупнейших эстонских компаний.

Помимо внутригосударственных налогов на рабочую силу, над предпринимателями довлеют правила налогообложения, установленные директивами Европейского союза. В частности, в ближайшее время ожидаются поистине революционные изменения, касающиеся вопросов налоговой оптимизации.