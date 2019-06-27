27.06.2019, 18:30

Таллиннский бизнес-форум расскажет о болевых точках предпринимательства


rus.delfi.ee
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Очередной Таллиннский бизнес-форум не за горами: 12 сентября мы приглашаем всех, кому не безразлична наша предпринимательская среда, в TalTech Mektory обсудить самые насущные проблемы предпринимателей и, конечно же, получить яркие эмоции от выступлений профессионалов и живого общения.

Одной из самых главных болевых точек, безусловно, на сегодняшний день является острейший дефицит кадров. Свыше десяти тысяч свободных рабочих мест в Эстонии, 60% из которых находятся в Таллинне, — таковы данные Департамента статистики, опубликованные весной текущего года. Предприниматели вынуждены повышать работникам заработную плату, что неизбежно упирается в налоговое бремя. Как результат — перевод бизнеса в другое государство или сокращение производства.

На что же стоит делать ставку — на обучение персонала, эффективное управление, привлечение иностранной рабочей силы? Или ключ к решению проблем — более широкое использование искусственного интеллекта, замена персонала цифровыми информационными системами, автоматизация производства и робототехника?

Ответить на эти вопросы постараются ведущие специалисты из разных учреждений и предприятий. Вы узнаете о современных методах подбора персонала с помощью Кассы по безработице; своим опытом привлечения иностранных специалистов, а также инвестициями в технологии поделится и представитель одной из крупнейших эстонских компаний.

Помимо внутригосударственных налогов на рабочую силу, над предпринимателями довлеют правила налогообложения, установленные директивами Европейского союза. В частности, в ближайшее время ожидаются поистине революционные изменения, касающиеся вопросов налоговой оптимизации.

Об этом и многом другом будет рассказано на форуме. В конце мероприятия, по традиции, вас ожидает живой и интересный обмен мнениями между известными предпринимателями, каждый из которых выразит свою точку зрения на нынешние проблемы бизнес-среды.

Приходите на наш форум, задайте свои вопросы, выразите свое личное мнение — только в процессе совместных обсуждений можно найти пути к решению проблем.

Регистрация открыта по адресу: www.rup.ee/forum2019

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