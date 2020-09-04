Таллиннский аэропорт в ближайшие месяцы тоже ждут сокращения

В среду о коллективном сокращении сотрудников сообщил Tallink, а теперь выяснилось, что Таллиннский аэропорт тоже ждет очередное сокращение.
Председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике сообщил, что руководство аэропорта приняло решение о сокращении исходя из того, что объем рейсов и так упал, а в ближайшие месяцы прогнозируется еще больший спад.
Вследствие этого было решено сократить до 20 рабочих мест. Сейчас во всем концерне аэропорта трудится около 550 человек.
Первое сокращение в аэропорту произошло весной, когда работы лишились 111 человек.
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