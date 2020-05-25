Таллиннский аэропорт сокращает более 100 человек

Согласно прогнозам, на восстановление пассажиропотока уйдет два года. ”После этого мы прогнозируем рост количества пассажиров, но в ближайшей перспективе для обеспечения экономической дееспособности мы вынуждены принимать очень сложные и болезненные решения”, — сообщил председатель правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике.

Концерн урезал запланированные на 2020 года инвестиции на 10,3 млн евро, то есть на 25%, а расходы на деятельность на 5,4 млн евро, то есть на 27%. ”Поскольку расходы на рабочую силу составляют 41% от постоянных расходов аэропорта, то, к сожалению, их сокращения нам тоже не избежать”, — сказал Тувике.

По его словам, в марте зарплата и нагрузка работников были сокращены на 30% на три месяца, и предприятие воспользовалось помощью Кассы по безработице, но, к сожалению, для долгосрочного разрешения ситуации этого мало, поэтому было решено в период с июля по сентябрь сократить 17% штата, то есть 111 человек.

”Мне искренне жаль, что нам пришлось принять такое решение. Как предприятие мы поддержим уходящих работников в поисках новой работы, предоставив им обучение и консультации”, — добавил он.

В апреле количество пассажиров Таллиннского аэропорта по сравнению с апрелем прошлого года уменьшилось на 99%. К концу года общее падение составит более 50%, ожидаются убытки в несколько миллионов евро.