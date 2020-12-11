Таллиннский аэропорт начал предлагать в аренду пустующие места на своих парковках

Программа экономии расходов была запущена весной этого года, когда аэропорт сократил 30% персонала, передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Кроме того, воздушная гавань начала предлагать фирмам в аренду пустующие места на парковках у аэропорта, которых в общей сложности насчитывается около 1500. По словам директора по маркетингу Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, клиенты интересовались разными возможностями, включая стоянку коллекционных автомобилей и лодок, но аэропорт скорее заинтересован в долгосрочных коммерческих клиентах, с которыми можно заключить договор на длительный период.

"Мы просто пытаемся узнать, есть ли у людей интерес поставить какие-то вещи на хранение", - пояснил Пяргмяэ.

В настоящее время аэропорт обслуживает 11 международных маршрутов.