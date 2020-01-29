Таллиннских работников сферы образования ожидает новый рост зарплат

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что город очень высоко ценит вклад работников образования и старается продемонстрировать это, повышая оплату труда.

”Важно, чтобы зарплата учителей и других работников сферы образования мотивировала, чтобы они чувствовали, что их труд ценят. Одновременно хочется поддержать молодежь в выборе педагогической специальности, чтобы после получения образования они приходили работать в образовательные учреждения, — сказал Белобровцев.

"Помимо упомянутого ранее повышения зарплат с 1 января, 1 сентября рост зарплат ожидает всех других педагогов детских садов, школ по интересам и помощников учителей. Уже 14 лет мы удерживаем зарплаты воспитателей детских садов на одном уровне с зарплатами школьных учителей, для нас это важный приоритет. Особенно радует, что зарплаты помощников учителей удастся повысить на целых 13%, то есть до 750 евро”, — добавил он.

В январе этого года представители профсоюза Таллиннских работников сферы образования, руководителей школ, школ по интересам и детских садов, а также представители департамента образования составили соглашение о повышении зарплат, которое сегодня было утверждено горуправой.

Нижний предел зарплаты учителей общеобразовательных школ и профессиональных училищ, а также опорных специалистов, с 1 января возрастает до 1315 евро, также, как и в случае воспитателей детских садов, имеющих степень магистра или квалификацию, соответствующую этому уровню.