Таллиннские станции переработки отходов переходят на зимний график работы

Станции Пяэскюла, Рахумяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ в осенне-зимний период открыты по будним дням с 14:00 до 19:00. В субботу и воскресенье все станции работают с 10:00 до 15:00. На время проведения внутренних работ по уборке и вывозу отходов станция Пальяссааре закрыта по вторникам, Пяэскюлаская станция — по четвергам, а станции Пярнамяэ и Рахумяэ не работают по пятницам. В государственные праздники все станции закрыты.

В период осенних садовых работ образуется большое количество биоразлагаемых отходов. Они принимаются бесплатно в ограниченном количестве. За один раз принимается до шести столитровых мешков (0,6 м3) с бытовыми садово-парковыми отходами.

Помимо этого, бесплатно принимаются также пищевое масло и жир, металлолом, комплектные электронные устройства, пригодная к использованию мебель и одежда, автопокрышки (до 8 шт.), до 1 м3 необработанной древесины, маркированные пластиковые отходы, бетон, сортированный кирпич, плиты и керамические изделия, листовое стекло, а также определенное количество различных опасных отходов.

Другие отходы или же отходы в превышающем предельный объем количестве принимаются на основании прейскуранта станции. Дополнительная информация — на сайте станций переработки отходов. Работой станций заведует Таллиннский центр отходов.

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