Таллиннские школы получат 500 000 евро на покупку компьютеров

По словам мэра Михаила Кылварта, доля используемых школами в учебной работе компьютеров в последние годы существенно увеличилась, также увеличился и возраст компьютерного парка.
”Сейчас в таллиннских школах используется около 5000 ноутбуков, благодаря которым удалось наладить работу во время первой волны эпидемии коронавируса, — сказал мэр. — Тем не менее, частичное дистанционное обучение требует дополнительных технических ресурсов”.
Исходя из ситуации, когда обучение проводится по принципу рассредоточения, руководители школ дополнительно попросили обеспечить школы ноутбуками, веб-камерами и колонками, поскольку так называемое гибридное обучение, в ходе которого ведется как контактная, так и частично дистанционная учеба, требует значительно большего количества компьютеров, чем дистанционное обучение. При гибридной схеме учителям компьютеры необходимы как дома, так и в компьютерных классах.
Компьютеры и прочие необходимые для дигитального обучения инструменты школы закупят самостоятельно, исходя из потребностей конкретного учебного заведения.
”Помимо разового финансового вливания, которое школы получат в ближайшее время, в следующем году школы также получат в общей сложности около 1500 ноутбуков, — продолжил Михаил Кылварт. — Речь идет о запланированной поставке, реализация которой потребует некоторого времени. Уже сейчас знаем, что из-за коронакризиса возникли сложности с поставками оборудования, поэтому мы решили найти для школ и дополнительное быстрое решение”.
У большей части учеников имеются собственные ноутбуки, весной школы смогли обеспечить техникой и тех учеников, у которых не было дома компьютера.
”Мы не сможем выдать компьютеры всем ученикам Таллинна, но дети из малообеспеченных семей получат необходимый для дистанционной учебной работы ноутбук”, — отметил мэр.
В бюджете Таллинна на 2021 год были выделены средства для приема на работу технологов в секторе образования, что должно значительно повысить возможность эффективно интегрировать технологии в обучение. Департаменту образования в бюджет будущего года на зарплаты технологов дополнительно выделено 732 154 евро.
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