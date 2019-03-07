Таллиннские молодежные объединения могут ходатайствовать о пособии

Заявления могут представить все объединения, занимающиеся проведением молодежной работы в Таллинне, в которых насчитывается 2/3 молодых людей от 7 до 26 лет при общей численности не менее 60 человек.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что пособие способствует более эффективной работе молодежных объединений. ”Мы хотим обеспечить молодежные объединения возможностью более эффективно организовывать рабочий процесс, поспособствовать достижению поставленных перед ними целей и посредством этого развитию сферы молодежной работы в целом”, — сказал вице-мэр.

Предпочтение будет отдано объединениям, в работу которых вовлечена молодежь, а также предприятиям, способствующим проявлению личной инициативы, создающим условия для развития сферы и дающим возможность молодежи высказаться на местном уровне.

Дополнительная информация и перечень необходимых документов — тут.