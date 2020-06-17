Таллиннская тюрьма отправляет заключенных на поля

По словам одного из руководителей Raja Talu Маргуса Тярна, Таллиннская тюрьма предложила ему нанять заключенных из открытой тюрьмы: “Работники тюрьмы пояснили, что заключенных переводят в открытую тюрьму благодаря хорошему поведению. Они сожалеют о своих прошлых действиях и являются порядочными людьми. Мы даем им шанс”.

Raja Talu планирует нанять 5 заключенных. Таллиннская тюрьма ищет работу для 50 человек.

По словам Тярна, в найме заключенных есть свои плюсы - им нельзя курить, употреблять наркотики и алкоголь, использовать телефон.