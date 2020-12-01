Tallinna Vesi: жители Ласнамяэ и Маарду получили более надежное водоснабжение

Предприятие сообщило, что работы здесь только что завершились, в результате чего будет обеспечено более надежное водоснабжение для более чем 100 000 жителей в районах Ласнамяэ и Маарду.

"Мы реновировали около 1000 метров водопровода, по которому чистая питьевая вода поступает на самую большую в городе насосную станцию высокого давления, а оттуда — к потребителям. В ходе работ мы разделили трубопровод на более мелкие участки и создали возможности для обеспечения водоснабжения по резервным трубам. Это означает, что в случае перебоев с водоснабжением пострадает меньше клиентов", — поясняет Tallinna Vesi.

Работы в районе улицы Пунане начались в сентябре и закончились в начале этой недели. Они были осуществлены Watercom.

На второй по величине в Таллинне насосной станции высокого давления Тонди, которая снабжает водой районы Ыйсмяэ, Мустамяэ и частично также волость Харку, аналогичные работы были проведены уже в предыдущие годы.