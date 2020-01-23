Tallinna Kaubamaja: последние кампании Osturalli побили все рекорды

”На результаты последнего квартала года значительно повлияла реновация двух магазинов сети Selver, открытие торгового представительства Škoda и развитие инкассаторской услуги в Viking Security, что повлекло некоторое снижение прибыли по сравнению с таким же периодом прошлого года. Положительное влияние оказал автомобильный сегмент группы, где рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составили около 40%”, — комментирует Пуусепп результаты группы за IV квартал. ”В Латвии в открывшемся в ноябре салоне мы начали продавать автомобили марки Škoda, и нам приятно видеть, что в дополнение к успехам KIA и Peugeot в конце года Škoda тоже продемонстрировала ощутимые результаты продаж”, — добавляет он.

Пуусепп считает важным, что на предприятиях группы ответственное и устойчивое поведение оказывается под все более пристальным вниманием. ”Мы подходим к теме реалистично и систематично, чтобы достигать стабильных результатов и в то же время не бросаться обещаниями, которые зависят не только от наших действий.

Особенное внимание в прошлом году мы уделяли сокращению использования упаковки — в первую очередь пластиковых пакетов — в наших торговых залах. За год из торговых залов Kaubamaja и магазинов Selver в обращение попало на 1 109 465 пластиковых пакетов меньше, чем годом ранее”, — констатирует он и добавляет: ”Помимо сокращения числа упаковок мы делаем акцент на том, чтобы выбор материалов для упаковок был все более ответственным. К примеру, все пластиковые и бумажные пакеты Kaubamaja производятся из переработанных материалов, а наш интернет-магазин отказался от конвертов с пузырчатой пленкой — вместо них теперь в ходу конверты, в качестве смягчающего материала в которых использована переработанная бумага. Эти изменения позволяют в дальнейшем перерабатывать поступающие на утилизацию упаковки и снова использовать материалы”.

Консолидированный доход от продаж в коммерческом сегменте супермаркетов Selver за 2019 год составил 469,4 миллиона евро, что на 4,3% больше, чем за такой же период прошлого года. Консолидированный доход от продаж за IV квартал составил 123,0 миллиона евро, увеличившись за год на 0,4%. В магазинах Selver в 2019 году было совершено 40,3 миллиона покупок, что превысило результат предыдущего года на 3,8%. Консолидированная прибыль до налогообложения в сегменте супермаркетов в 2019 году составила 18,1 миллиона евро, сократившись на 0,5 миллиона евро, и чистая прибыль составила 14,1 миллиона евро, сократившись на 0,4 миллиона евро. Прибыль до налогообложения в IV квартале составила 5,6 миллиона евро, превысив таким образом результат аналогичного периода прошлого года на 0,2 миллиона евро.