Tallinna Kaubamaja: последние кампании Osturalli побили все рекорды

Доход от продаж в 2019 году в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja составил 102,8 миллиона евро, увеличившись по сравнению с таким же периодом прошлого года на 1,9%. Доход от продаж в IV квартале в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja составил 32,0 миллиона евро, что на 1,4% лучше дохода за IV квартал 2018 года. Прибыль до налогообложения в 2019 году в сегменте универмагов Kaubamaja составила 3,5 миллиона евро, сократившись таким образом на 7,3%. Прибыль до налогообложения в IV квартале составила 2,4 миллиона евро, что на 17,2% хуже аналогичного показателя годичной давности.
Доход от продаж в сегменте концерна, занимающемся торговлей автомобилями, в 2019 году составил 130,4 миллиона евро, то есть на 13,4% превысил доход от продаж за предыдущий год. Доход от продаж за IV квартал в размере 33,5 миллиона евро превысил такой же показатель предыдущего года на 38,2%. Хорошие результаты продаж продемонстрировала в IV квартале KIA. За 2019 год в сегменте группы, связанном с торговлей автомобилями, было продано в общей сложности 5 704 новых транспортных средства, из них в IV квартале — 1353. Прибыль до налогообложения за 2019 год в данном сегменте составила 4,0 миллиона евро, что на 9,2% меньше прошлогоднего показателя. Прибыль до налогообложения за IV квартал 2019 года составила 0,2 миллиона евро, что уступает результату за сопоставимый период предыдущего года на 0,4 миллиона евро.
Доход от продаж за 2019 год в сегменте группы, занимающемся торговлей обувью, составил 8,9 миллиона евро, сократившись по сравнению с прошлым годом на 9,6%. Доход от продаж за IV квартал составил 2,6 миллиона евро, увеличившись по сравнению с таким же периодом прошлого года 0,1%. Убыток за 2019 год составил 1,2 миллиона евро, что на 0,8 миллиона евро больше по сравнению с прошлым годом. Результаты за 2019 год в сегменте торговли обувью обусловлены планами по перепозиционированию магазинов и связанными с этим коммерческими решениями, в том числе внедрением обновленного экономического программного обеспечения и логистической услуги.
Доход от продаж в сегменте недвижимости вне группы за 2019 год составил 5,8 миллиона евро, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 5,7%. Доход от продаж вне группы за IV квартал составил 1,5 миллиона евро, и это означает рост в размере 3,8%. Прибыль до налогообложения в сегменте недвижимости в 2019 году составила 14,7 миллиона евро, увеличившись на 43,3%. Прибыль до налогообложения за IV квартал составила 6,6 миллиона евро, превысив прошлогодний показатель на 4,3 миллиона евро.
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