23.01.2020, 18:40

Tallinna Kaubamaja: последние кампании Osturalli побили все рекорды


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Tallinna Kaubamaja: последние кампании Osturalli побили все рекорды
Helena Pass, Eesti Arhitektuurimuuseum

Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 2019 год составил 717,2 миллиона евро, увеличившись по сравнению с таким же показателем 2018 года на 5,3%. Доход от продаж за IV квартал составил 192,6 миллиона евро, превысив аналогичный показатель годичной давности на 5,6%. Прибыль до налогообложения группы за 2019 год составила 37,7 миллиона евро, и это на 2,5% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль группы за 2019 год составила 31,1 миллиона евро, что на 2,3% больше прибыли за предыдущий год.

Председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп утверждает, что результаты за 2019 год можно считать удовлетворительными. ”Результаты продаж в предыдущем году показывали стабильную тенденцию роста на протяжении всего года. На рост хорошо повлияли успешные кампании — к примеру, как весенняя, так и осенняя кампания Osturalli в Kaubamaja стали самыми успешными за все времена. Кампании, ориентированные на товары красоты, тоже побили рекорды”, — отмечает Пуусепп. ”Можно радоваться и сохраняющемуся активному росту всех интернет-магазинов группы — он составил около 40%”, — говорит Пуусепп и подтверждает, что группа продолжит развивать интернет-услуги и в наступившем году. В начале 2020 года услуга интернет-магазина Selver появилась в Тарту, и это сделало e-Selver продуктовым магазином с самой большой зоной обслуживания в Эстонии.

”На результаты последнего квартала года значительно повлияла реновация двух магазинов сети Selver, открытие торгового представительства Škoda и развитие инкассаторской услуги в Viking Security, что повлекло некоторое снижение прибыли по сравнению с таким же периодом прошлого года. Положительное влияние оказал автомобильный сегмент группы, где рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составили около 40%”, — комментирует Пуусепп результаты группы за IV квартал. ”В Латвии в открывшемся в ноябре салоне мы начали продавать автомобили марки Škoda, и нам приятно видеть, что в дополнение к успехам KIA и Peugeot в конце года Škoda тоже продемонстрировала ощутимые результаты продаж”, — добавляет он.

Пуусепп считает важным, что на предприятиях группы ответственное и устойчивое поведение оказывается под все более пристальным вниманием. ”Мы подходим к теме реалистично и систематично, чтобы достигать стабильных результатов и в то же время не бросаться обещаниями, которые зависят не только от наших действий.

Особенное внимание в прошлом году мы уделяли сокращению использования упаковки — в первую очередь пластиковых пакетов — в наших торговых залах. За год из торговых залов Kaubamaja и магазинов Selver в обращение попало на 1 109 465 пластиковых пакетов меньше, чем годом ранее”, — констатирует он и добавляет: ”Помимо сокращения числа упаковок мы делаем акцент на том, чтобы выбор материалов для упаковок был все более ответственным. К примеру, все пластиковые и бумажные пакеты Kaubamaja производятся из переработанных материалов, а наш интернет-магазин отказался от конвертов с пузырчатой пленкой — вместо них теперь в ходу конверты, в качестве смягчающего материала в которых использована переработанная бумага. Эти изменения позволяют в дальнейшем перерабатывать поступающие на утилизацию упаковки и снова использовать материалы”.

Консолидированный доход от продаж в коммерческом сегменте супермаркетов Selver за 2019 год составил 469,4 миллиона евро, что на 4,3% больше, чем за такой же период прошлого года. Консолидированный доход от продаж за IV квартал составил 123,0 миллиона евро, увеличившись за год на 0,4%. В магазинах Selver в 2019 году было совершено 40,3 миллиона покупок, что превысило результат предыдущего года на 3,8%. Консолидированная прибыль до налогообложения в сегменте супермаркетов в 2019 году составила 18,1 миллиона евро, сократившись на 0,5 миллиона евро, и чистая прибыль составила 14,1 миллиона евро, сократившись на 0,4 миллиона евро. Прибыль до налогообложения в IV квартале составила 5,6 миллиона евро, превысив таким образом результат аналогичного периода прошлого года на 0,2 миллиона евро.

Доход от продаж в 2019 году в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja составил 102,8 миллиона евро, увеличившись по сравнению с таким же периодом прошлого года на 1,9%. Доход от продаж в IV квартале в коммерческом сегменте универмагов Kaubamaja составил 32,0 миллиона евро, что на 1,4% лучше дохода за IV квартал 2018 года. Прибыль до налогообложения в 2019 году в сегменте универмагов Kaubamaja составила 3,5 миллиона евро, сократившись таким образом на 7,3%. Прибыль до налогообложения в IV квартале составила 2,4 миллиона евро, что на 17,2% хуже аналогичного показателя годичной давности.

Доход от продаж в сегменте концерна, занимающемся торговлей автомобилями, в 2019 году составил 130,4 миллиона евро, то есть на 13,4% превысил доход от продаж за предыдущий год. Доход от продаж за IV квартал в размере 33,5 миллиона евро превысил такой же показатель предыдущего года на 38,2%. Хорошие результаты продаж продемонстрировала в IV квартале KIA. За 2019 год в сегменте группы, связанном с торговлей автомобилями, было продано в общей сложности 5 704 новых транспортных средства, из них в IV квартале — 1353. Прибыль до налогообложения за 2019 год в данном сегменте составила 4,0 миллиона евро, что на 9,2% меньше прошлогоднего показателя. Прибыль до налогообложения за IV квартал 2019 года составила 0,2 миллиона евро, что уступает результату за сопоставимый период предыдущего года на 0,4 миллиона евро.

Доход от продаж за 2019 год в сегменте группы, занимающемся торговлей обувью, составил 8,9 миллиона евро, сократившись по сравнению с прошлым годом на 9,6%. Доход от продаж за IV квартал составил 2,6 миллиона евро, увеличившись по сравнению с таким же периодом прошлого года 0,1%. Убыток за 2019 год составил 1,2 миллиона евро, что на 0,8 миллиона евро больше по сравнению с прошлым годом. Результаты за 2019 год в сегменте торговли обувью обусловлены планами по перепозиционированию магазинов и связанными с этим коммерческими решениями, в том числе внедрением обновленного экономического программного обеспечения и логистической услуги.

Доход от продаж в сегменте недвижимости вне группы за 2019 год составил 5,8 миллиона евро, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 5,7%. Доход от продаж вне группы за IV квартал составил 1,5 миллиона евро, и это означает рост в размере 3,8%. Прибыль до налогообложения в сегменте недвижимости в 2019 году составила 14,7 миллиона евро, увеличившись на 43,3%. Прибыль до налогообложения за IV квартал составила 6,6 миллиона евро, превысив прошлогодний показатель на 4,3 миллиона евро.

В Tallinna Kaubamaja Grupp AS (http://www.tkmgroup.ee) входят Kaubamaja AS, Selver AS, Kulinaaria OÜ, Viking Security AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, UAB TKM Lietuva, SIA TKM Latvija, KIA Auto AS, AS Viking Motors, KIA Auto UAB, Forum Auto SIA, Verte Auto SIA, TKM Auto OÜ, OÜ TKM Beauty, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King и Rävala Parkla AS. Консолидированный аудированный доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 2018 год составил 681,2 миллиона евро. Акции предприятия котируются на Таллиннской бирже с 1996 года. В 2019 году на предприятиях группы работало в среднем 4 273 человека.

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