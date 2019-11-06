Таллинн запрещает! Горуправа одобрила ограничения на продажу алкоголя в увеселительных заведениях(7)
На сегодняшнем заседании Талиннской горуправы решили с 1 июня 2020 года ограничить продажу алкогольных напитков в увеселительных заведениях.
На сегодняшнем заседании Талиннской горуправы решили с 1 июня 2020 года ограничить продажу алкогольных напитков в увеселительных заведениях.
Горуправа приняла законопроект, согласно которому начнут действовать следующие ограничения: розничная продажа предназначенного для употребления на месте алкоголя запрещена в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в промежутке с 2:00 до 6:00 и в ночь на субботу и воскресенье с 3:00 до 7:00.
Ограничения не распространяются на места продажи, расположенные в открытых для международного движения зданиях аэропорта и порта в предназначенной только для пассажиров зоне. Также делают исключение для гостиничных предприятий и казино. В качестве обоснования в законопроекте приводят то, что в этих заведениях нет проблем с пьяными клиентами.
Ограничения не действуют в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.
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