Таллинн запрещает! Горуправа одобрила ограничения на продажу алкоголя в увеселительных заведениях(56)
На сегодняшнем заседании Талиннской горуправы решили с 1 июня 2020 года ограничить продажу алкогольных напитков в увеселительных заведениях.
На сегодняшнем заседании Талиннской горуправы решили с 1 июня 2020 года ограничить продажу алкогольных напитков в увеселительных заведениях.
Горуправа приняла законопроект, согласно которому начнут действовать следующие ограничения: розничная продажа предназначенного для употребления на месте алкоголя запрещена в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в промежутке с 2:00 до 6:00 и в ночь на субботу и воскресенье с 3:00 до 7:00.
Ограничения не распространяются на места продажи, расположенные в открытых для международного движения зданиях аэропорта и порта в предназначенной только для пассажиров зоне. Также делают исключение для гостиничных предприятий и казино. В качестве обоснования в законопроекте приводят то, что в этих заведениях нет проблем с пьяными клиентами.
Ограничения не действуют в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.
Как пояснил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, введение ограничений вызвано необходимостью улучшения в городе общественного порядка, благоустройства и укрепления здоровья населения. "Мы хотим изменить и направить ценностные представления молодежи, обеспечить неприкосновенность домашнего очага горожан и сбалансировать права и интересы различных лиц и групп интересов, а также сохранить ценность Таллинна как объекта туризма", — отметил Рийсалу.
Рийсалу сообщил, что подготовке проекта постановления предшествовал основательный анализ, в процесс которого были вовлечены представители групп с различными интересами. Город вообще стремится вовлечь как можно больше жителей в обсуждение и решение самых насущных для Таллинна проблем, а необходимость пересмотра условий торговли алкоголем была продиктована еще и в значительной степени ситуацией, в которую попали жители Старого города. Существующие регуляции оказались недостаточными для обуздания круглосуточно торгующих алкоголем развлекательного характера заведений, от чего страдали живущие в непосредственной близости от баров горожане, а также обитатели близлежащих гостиниц. Однако проблема только Старым городом или центром города не ограничивалась, она проявлялась и в Ласнамяэ, и в Мустамяэ, и в Пыхья-Таллинне. Если исходить из суммарного количества мест, торгующих алкоголем распивочно, — а их около 1800, — то ограничения коснутся примерно 8% из них.
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