Таллинн выделил более 9 млн евро на реставрацию церквей

В рамках программы ренессанса церквей Таллинн уже много лет поддерживает восстановление и сохранение церковных сооружений, за время действия программы на эти цели было выделено больше девяти миллионов евро.
Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков отметил, что в бюджете этого года на инвестиции в церковные здания выделен в общей сложности один миллион евро.
”Крупнейшие инвестиции этого года направлены на реновацию фасада и смотровой площадки церкви Олевисте, западного фасада и купола церкви Яани, а также на реставрацию интерьера Казанской церкви, — сказал Новиков. — Таллинн продолжит поддерживать и реставрировать церкви, в бюджете на 2020 год на продолжение программы ренессанса церквей и реализацию других реставрационных работ предусмотрено в общей сложности 1,2 миллиона евро”.
В Храме Святителя Николая в Копли в этом году завершена реставрация фасада, установлено новое внешнее освещение, систему видеонаблюдения и вентиляционную систему, а также громоотвод. Таллинн поддержал работы на сумму около 90 000 евро. В рамках программы ренессанса церквей была поддержана реставрация интерьера и крыши церкви, а также консервация собрания икон в 2002, 2006 и 2016-2018 гг.
В Храме Рождества Пресвятой Богородицы (Казанской церкви) в этом году отреставрирован интерьер церкви, в том числе роспись потолка и иконостас, а также открыта настенная роспись. Таллинн поддержал реставрацию интерьеров суммой более 167 000 евро, более 3000 евро было выделено на исследование состояния памятника искусств, иконы ”Спас на престоле” и ее исторического тканевого покрытия. В следующем году на приведение в порядок двора церкви планируется выделить около 150 000 евро, а на консервацию иконы ”Спас на престоле” — 23 000 евро.
В церкви Каарли отреставрирована южная дверь, а также лестница ризницы. Таллинн поддержал работы суммой 57 000 евро. В рамках программы ренессанса церквей поддержка реставрации церкви оказывалась в 2004-2007 и 2016-2018 гг, когда реставрировали церковный орган.
В церкви Олевисте в этом году проводилась реставрация западной башни и фасадов, а также смотровой площадки. Деревянная платформа заменена на платформу из нержавеющего металла, также отреставрированы деревянные конструкции и нижняя часть купола, установили новую кровлю и отреставрировали верхние башенные окна. Таллинн поддержал реставрацию суммой 470 000 евро. На консервацию памятников искусств выделено около 37 000 евро. В 2020 году планируется продолжить реставрацию. Программа ренессанса церквей действовала при реставрации церкви в 2001-2009 гг. и начиная с 2017 года.
В церкви Святого Духа отреставрировали орган и приступили к программе исследования и консервации средневекового алтаря, которая продлится как минимум до 2024 года. Таллинн поддержал работы суммой около 40 000 евро. В будущем году планируется реставрация фасадов, а также продолжение консервации алтаря и собрания живописи.
В рамках программы ренессанса церквей поддержка реставрации оказывалась в 2002-2003 и 2006-2007 гг., тогда была восстановлена церковная башня, отреставрированы фасады и роспись интерьеров.
В Католической церкви проходила реставрация главной лестницы, органного балкона и окон. Город поддержал работы суммой 70 000 евро. В следующем году планируется реставрировать подвалы, фасады и окна. В рамках программы ренессанса церквей поддержка была оказана в 2002 и 2018 году на реставрацию интерьеров.
В уходящем году в церкви Яани проводились реставрационные работы в башне и на западном фасаде. Частично замещены деревянные башенные конструкции, установлена новая кровля. Началась реставрация окон. Таллинн поддержал работы суммой 165 000 евро. В следующем году планируется продолжить реставрацию окон. В рамках программы ренессанса в 2005-2010 гг. были полностью отреставрированы интерьеры и фасады церкви. Это единственная церковь прихода в Старом городе, которая за последние 20 лет была полностью отреставрирована.
Программа ренессанса церквей Таллинна была принята в 2001 году, к работам по реставрации церквей приступили еще в 2000 году. В рамках программы выделяются средства на реставрацию церквей, находящихся под охраной как памятники старины, а также на консервацию их культурных ценностей, а также для представления наследия. С 2000 по 2010 год были отреставрированы 22 церкви по всему городу. Таллинн в эти годы выделили на реставрацию 102 миллиона крон, или около 6,5 миллионов евро. Реставрация началась преимущественно с фасадов. Наибольшую поддержку получила реставрация церкви Яани, с 2005 по 2010 гг. на ее реставрацию было выделено 25 миллионов крон. В связи с экономическим кризисом программа ренессанса церквей была приостановлена в 2011 году.
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