Таллинн выделил более 9 млн евро на реставрацию церквей

В Храме Рождества Пресвятой Богородицы (Казанской церкви) в этом году отреставрирован интерьер церкви, в том числе роспись потолка и иконостас, а также открыта настенная роспись. Таллинн поддержал реставрацию интерьеров суммой более 167 000 евро, более 3000 евро было выделено на исследование состояния памятника искусств, иконы ”Спас на престоле” и ее исторического тканевого покрытия. В следующем году на приведение в порядок двора церкви планируется выделить около 150 000 евро, а на консервацию иконы ”Спас на престоле” — 23 000 евро.

В церкви Каарли отреставрирована южная дверь, а также лестница ризницы. Таллинн поддержал работы суммой 57 000 евро. В рамках программы ренессанса церквей поддержка реставрации церкви оказывалась в 2004-2007 и 2016-2018 гг, когда реставрировали церковный орган.

В церкви Олевисте в этом году проводилась реставрация западной башни и фасадов, а также смотровой площадки. Деревянная платформа заменена на платформу из нержавеющего металла, также отреставрированы деревянные конструкции и нижняя часть купола, установили новую кровлю и отреставрировали верхние башенные окна. Таллинн поддержал реставрацию суммой 470 000 евро. На консервацию памятников искусств выделено около 37 000 евро. В 2020 году планируется продолжить реставрацию. Программа ренессанса церквей действовала при реставрации церкви в 2001-2009 гг. и начиная с 2017 года.

В церкви Святого Духа отреставрировали орган и приступили к программе исследования и консервации средневекового алтаря, которая продлится как минимум до 2024 года. Таллинн поддержал работы суммой около 40 000 евро. В будущем году планируется реставрация фасадов, а также продолжение консервации алтаря и собрания живописи.

В рамках программы ренессанса церквей поддержка реставрации оказывалась в 2002-2003 и 2006-2007 гг., тогда была восстановлена церковная башня, отреставрированы фасады и роспись интерьеров.

В Католической церкви проходила реставрация главной лестницы, органного балкона и окон. Город поддержал работы суммой 70 000 евро. В следующем году планируется реставрировать подвалы, фасады и окна. В рамках программы ренессанса церквей поддержка была оказана в 2002 и 2018 году на реставрацию интерьеров.

В уходящем году в церкви Яани проводились реставрационные работы в башне и на западном фасаде. Частично замещены деревянные башенные конструкции, установлена новая кровля. Началась реставрация окон. Таллинн поддержал работы суммой 165 000 евро. В следующем году планируется продолжить реставрацию окон. В рамках программы ренессанса в 2005-2010 гг. были полностью отреставрированы интерьеры и фасады церкви. Это единственная церковь прихода в Старом городе, которая за последние 20 лет была полностью отреставрирована.