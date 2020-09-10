Таллинн снижает цену аренды помещений в центре города на 80%

Таллиннская горуправа постановила предоставить действующим в центре города предприятиям сферы общественного питания, торговли и развлечений частичное освобождение от уплаты арендной платы в объеме 80% начиная с сентября до конца текущего года.
Вице-мэр Айвар Рийсалу отметил, что большинство получивших частичное освобождение от арендной платы предприятий сосредоточены в Старом городе — именно они находятся в наиболее затруднительном положении из-за резкого снижения потока туристов.
”Цель города — помочь своим договорным партнерам справиться с этим непростым периодом, поддерживая предпринимательство и сохраняя рабочие места. Также мы должны быть готовыми к моменту, когда ситуация улучшится и туристический сектор в Эстонии и мире восстановится. Мы не можем допустить ситуации, чтобы к тому времени львиная доля расположенных в центре, а также в Старом городе предприятий общественного питания и торговли закрылась из-за того, что не справилась со сложным периодом, — пояснил Рийсалу. — Мы знаем, что в других районах города ситуация иная, там у наших договорных партнеров дела идут лучше, чем во время особого положения. Многие местные жители стали посещать именно расположенные вблизи дома заведения. К сожалению, в центре города, а особенно в Старом городе, ситуация не столь радужная”.
Наряду с этим, город предоставляет арендаторам расположенных в городе террас 100-процентное освобождение от арендной платы на тот же период, то есть до конца года. Данная мера обойдется городу приблизительно в 450 000 евро.
В 2019 году Таллинн посетило 4,5 млн зарубежных туристов, включая и тех, кто приехал всего на один день. Согласно исследованию потока интуристов, около 80% гостей Таллинна посещают и Старый город, что позволяет говорить о приблизительно 3,6 млн иностранных туристов, посетивших Старый город в прошлом году.
В то же время, в первом полугодии 2020 года Таллинн посетили 600 000 иностранных туристов. На текущий год прогнозируется приблизительно 1 млн туристов, из которых 800 000 посетят и Старый город — таким образом, по сравнению с предыдущим годом число интуристов в Старом городе снизится примерно в 4,5 раза, то есть на 3 млн человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
В августе в Петербурге сдали 77 жилых домов
Не выбрасывайте старую мебель. И вот почему
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать