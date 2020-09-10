Таллинн снижает цену аренды помещений в центре города на 80%

Вице-мэр Айвар Рийсалу отметил, что большинство получивших частичное освобождение от арендной платы предприятий сосредоточены в Старом городе — именно они находятся в наиболее затруднительном положении из-за резкого снижения потока туристов.

”Цель города — помочь своим договорным партнерам справиться с этим непростым периодом, поддерживая предпринимательство и сохраняя рабочие места. Также мы должны быть готовыми к моменту, когда ситуация улучшится и туристический сектор в Эстонии и мире восстановится. Мы не можем допустить ситуации, чтобы к тому времени львиная доля расположенных в центре, а также в Старом городе предприятий общественного питания и торговли закрылась из-за того, что не справилась со сложным периодом, — пояснил Рийсалу. — Мы знаем, что в других районах города ситуация иная, там у наших договорных партнеров дела идут лучше, чем во время особого положения. Многие местные жители стали посещать именно расположенные вблизи дома заведения. К сожалению, в центре города, а особенно в Старом городе, ситуация не столь радужная”.

Наряду с этим, город предоставляет арендаторам расположенных в городе террас 100-процентное освобождение от арендной платы на тот же период, то есть до конца года. Данная мера обойдется городу приблизительно в 450 000 евро.

В 2019 году Таллинн посетило 4,5 млн зарубежных туристов, включая и тех, кто приехал всего на один день. Согласно исследованию потока интуристов, около 80% гостей Таллинна посещают и Старый город, что позволяет говорить о приблизительно 3,6 млн иностранных туристов, посетивших Старый город в прошлом году.

В то же время, в первом полугодии 2020 года Таллинн посетили 600 000 иностранных туристов. На текущий год прогнозируется приблизительно 1 млн туристов, из которых 800 000 посетят и Старый город — таким образом, по сравнению с предыдущим годом число интуристов в Старом городе снизится примерно в 4,5 раза, то есть на 3 млн человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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