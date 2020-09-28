28.09.2020, 20:08

Таллинн проведет инфочасы на русском языке для соискателей работы: первый - уже во вторник


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Sel aastal on töötukassa rahastanud 16 553 tööd otsiva inimese koolitust. Kuna meil on juba ligi 50 000 töötut, siis lihtne arvutus aga näitab, et vaid kolmandik neist on siiani pääsenud koolitusele. Foto töötukassa töö- ja karjäärimessilt Kultuurikatlas.
Sel aastal on töötukassa rahastanud 16 553 tööd otsiva inimese koolitust. Kuna meil on juba ligi 50 000 töötut, siis lihtne arvutus aga näitab, et vaid kolmandik neist on siiani pääsenud koolitusele. Foto töötukassa töö- ja karjäärimessilt Kultuurikatlas.KARIN KALJULÄTE

Таллиннский департамент предпринимательства и Департамент социальных дел и здравоохранения совместно с Кассой по безработице, Трудовой инспекцией организуют в трех районах города инфочасы для ищущих работу людей, на которых расскажут об услугах, пособиях, обучении и карьерных возможностях.

Первый инфочас ”С чего начать, если потерял работу” состоится завтра, 29 сентября, в Социальном центре Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61а), в 10.00 на эстонском языке, в 12.00 на русском языке.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, инфочасы пройдут в Ласнамяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне, где, к сожалению, наибольшее количество зарегистрированных безработных.

”Начиная с момента введения режима чрезвычайной ситуации, то есть с середины марта число зарегистрированных безработных в Таллинне серьезно увеличилось, — сказала Бетина Бешкина. — Если в марте их было около 12 000, то сейчас эта цифра составляет 17 000 человек. К сожалению, экономический спад, обусловленный коронавирусным кризисом, коснулся очень многих семей. Для того, чтобы поддержать оказавшихся в тяжелой экономической ситуации людей, а также испытывающие сложности семьи город летом разработал ряд льгот и дополнительных мер социальной помощи. Инфочасы, которые состоятся в трех районах города — необходимое дополнение к этому”.

Цель инфочасов — дать людям обзор о первых шагах поиска работы, договорных трудовых отношениях и новейших мерах помощи, которые город разработал для смягчения положения попавших в сложные экономические условия людей. Представитель Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения расскажет о мерах помощи, оказываемых городом, специалисты партнеров — Трудовой инспекции и Кассы страхования по безработице — о том, с чего начинать поиск работы, предлагаемых услугах, договорных трудовых отношениях и т.д.

Всего в трех районах города запланировано три инфочаса (как на эстонском, так и русском языках). Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на городском рабочем портале — здесь собрана вся необходимая информация вместе с контактами предлагающих услуги предприятий для потерявших или ищущих работу людей. Инфочасы будут проведены с соблюдением всех мер по обеспечению безопасности — то есть используя принцип рассредоточения и средства индивидуальной защиты.

Программа инфочасов:

29 сентября в Социальном центре Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61а), в 10.00 на эстонском языке, в 12.00 на русском языке.

13 октября в культурном центре ”Линдакиви” (ул. Я.Коорти, 22), в 10.00 на эстонском языке, в 12.00 на русском языке.

27 октября в культурном центре ”Кая” (ул. Э.Вильде, 118), в 10.00 на эстонском языке, в 12.00 на русском языке.

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