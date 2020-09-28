Таллинн проведет инфочасы на русском языке для соискателей работы: первый - уже во вторник

Первый инфочас ”С чего начать, если потерял работу” состоится завтра, 29 сентября, в Социальном центре Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61а), в 10.00 на эстонском языке, в 12.00 на русском языке.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, инфочасы пройдут в Ласнамяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне, где, к сожалению, наибольшее количество зарегистрированных безработных.

”Начиная с момента введения режима чрезвычайной ситуации, то есть с середины марта число зарегистрированных безработных в Таллинне серьезно увеличилось, — сказала Бетина Бешкина. — Если в марте их было около 12 000, то сейчас эта цифра составляет 17 000 человек. К сожалению, экономический спад, обусловленный коронавирусным кризисом, коснулся очень многих семей. Для того, чтобы поддержать оказавшихся в тяжелой экономической ситуации людей, а также испытывающие сложности семьи город летом разработал ряд льгот и дополнительных мер социальной помощи. Инфочасы, которые состоятся в трех районах города — необходимое дополнение к этому”.

Цель инфочасов — дать людям обзор о первых шагах поиска работы, договорных трудовых отношениях и новейших мерах помощи, которые город разработал для смягчения положения попавших в сложные экономические условия людей. Представитель Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения расскажет о мерах помощи, оказываемых городом, специалисты партнеров — Трудовой инспекции и Кассы страхования по безработице — о том, с чего начинать поиск работы, предлагаемых услугах, договорных трудовых отношениях и т.д.

Всего в трех районах города запланировано три инфочаса (как на эстонском, так и русском языках). Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на городском рабочем портале — здесь собрана вся необходимая информация вместе с контактами предлагающих услуги предприятий для потерявших или ищущих работу людей. Инфочасы будут проведены с соблюдением всех мер по обеспечению безопасности — то есть используя принцип рассредоточения и средства индивидуальной защиты.

Программа инфочасов:

29 сентября в Социальном центре Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61а), в 10.00 на эстонском языке, в 12.00 на русском языке.